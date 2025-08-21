21 de agosto de 2025 Inicio
INDEC: en junio, las ventas en supermercados crecieron apenas un 0,8% interanual

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, subieron apenas un 0,2% con respecto a mayo.

El Indec dio a conocer los índices de ventas de supermercados.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que las ventas en supermercados se incrementaron apenas un 0,8% interanual en junio y un 0,2% en comparación con mayo. De esta manera, el acumulado entre enero y junio registró una suba del 4% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En junio, la actividad económica cayó un 0,7% mensual por segundo mes consecutivo
En junio, la actividad económica cayó un 0,7% mensual por segundo mes consecutivo

En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el sexto mes del año: "En junio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 0,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una variación creciente de 4,0% respecto a igual período de 2024".

"En junio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra un aumento de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior", agregó en esta línea.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en junio: "Las ventas totales a precios corrientes, para junio de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.009.502,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 31,1% respecto al mismo mes del año anterior".

NOTICIA EN DESARROLLO

