INDEC: en junio, las ventas en supermercados crecieron apenas un 0,8% interanual Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, subieron apenas un 0,2% con respecto a mayo.







El Indec dio a conocer los índices de ventas de supermercados.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que las ventas en supermercados se incrementaron apenas un 0,8% interanual en junio y un 0,2% en comparación con mayo. De esta manera, el acumulado entre enero y junio registró una suba del 4% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el sexto mes del año: "En junio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 0,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una variación creciente de 4,0% respecto a igual período de 2024".

"En junio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra un aumento de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior", agregó en esta línea.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en junio: "Las ventas totales a precios corrientes, para junio de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.009.502,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 31,1% respecto al mismo mes del año anterior".

