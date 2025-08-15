15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Inflación de agosto: el salto del dólar de julio ya pegó en las góndolas y los alimentos suben 3,1%

Según la consultora LCG, en las dos primeras semanas del octavo mes del año, Alimentos y Bebidas registraron un repunte récord en el año. Aunque fue compensada por la baja de lácteos y huevos.

Por
Desde la consultora proyectan para los próximos meses niveles de inflación más cerca de la zona del 2%.

Desde la consultora proyectan para los próximos meses niveles de inflación más cerca de la zona del 2%.

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio
Te puede interesar:

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio

Según un informe de la consultora LCG, en la segunda semana del octavo mes del año, los alimentos y bebidas relevados arrojaron un alza del 1,1% tras el aumento del 2% en la primera semana. En julio, el tipo de cambio mayorista trepó 14%.

El incremento en el precio de carnes y bebidas explicaron el 80% de la inflación semanal, la cual fue levemente compensada por la baja de productos lácteos y huevos, que cayeron alrededor de 0,5% en la comparativa contra la primera semana del mes.

lcg alimentos agosto

Quedaron por encima del promedio semanal las frutas, que tuvieron un salto del 4,2%; las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (+2,2%); las carnes (+1,7%); los aceites (+1,5%); y el azúcar, miel, dulce y cacao (+1,3%). En el otro extremo, las comidas listas para llevar retrocedieron un 0,7%.

"Los primeros datos de nuestro relevamiento de precios de alimentos de agosto muestran una marcada aceleración de las subas, pero habrá que confirmarlo con el correr de las semanas (los aumentos suelen concentrarse a principios de mes y se moderan sensiblemente después)", señaló LCG.

"No obstante, no descartamos que las subas y bajas del tipo de cambio de finales de julio y principios de agosto terminen teniendo impacto en precios minoristas, pero entendemos que el traslado sería menor y más rezagado en el tiempo", agregóel reporte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Inflación y consumo: creció la tendencia de compras mayoristas para dividir y llegar a fin de mes

En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

Consumo masivo en caída libre: el AMBA encabeza el desplome con un derrumbe del 11,7%

Consumo masivo en caída libre: el AMBA encabeza el desplome con un derrumbe del 11,7%

El Indec dio a conocer el índice de salarios de junio.

En junio, los salarios del sector privado le ganaron levemente a la inflación pero perdieron los públicos

La inflación de julio fue de 1,9%.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en julio

La inflación de julio fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación de julio fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Rating Cero

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales.

Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás"

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

últimas noticias

Desde la consultora proyectan para los próximos meses niveles de inflación más cerca de la zona del 2%.

Inflación de agosto: el salto del dólar de julio ya pegó en las góndolas y los alimentos suben 3,1%

Hace 11 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Hace 13 minutos
play

Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez

Hace 1 hora
La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

Hace 1 hora
play
El delantero de 32 años volvió a jugar en el Galatasaray de Turquía.

Icardi volvió a jugar en el Galatasaray y metió un gol: el romántico posteo de la China Suárez

Hace 1 hora