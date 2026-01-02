Atención ANSES: quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cual es el grupo que recibe este monto este mes. Por + Seguir en







Anses indicó quiénes cobran más de $2.300.000 en enero.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en enero los jubilados del haber más alto cobrarán más de $2.300.000.

Este monto corresponde a la actualización del 2,5% prevista por el sistema actual de aumentos mensuales.

Además, los jubilados de la mínima volverán a cobrar el bono de $70.000.

De esta manera la jubilación mínima pasará a ser de $419.401. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para este mes, en base al dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre por el Indec. En ese sentido, se indicó que los jubilados del haber máximo cobrarán $2.351.141.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Freepik Aumenta la jubilación de ANSES en enero 2026 Con el ajuste del 2,5%, los montos de enero quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60 Bono de $70.000 de ANSES El organismo entrega el bono de $70.000 junto con los haberes mensuales, en la misma cuenta y en la misma fecha que la prestación principal.

Este refuerzo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima, ya que superan el tope de ingresos establecido para acceder al bono.

En los casos en los que el haber mensual supere levemente el mínimo, el organismo abonará un monto proporcional, con el objetivo de que el ingreso total alcance un piso determinado.

Jubilados de ANSES: cuánto cobro en enero 2026 con el bono incluido Con la suma del refuerzo extraordinario, los ingresos finales son: Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60