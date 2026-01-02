De qué murió la hija de Tommy Lee Jones: se conoció la llamada de emergencia

El estremecedor audio se realizó durante la madrugada para alertar sobre el estado de la joven de 34 años. Los paramédicos al llegar al hotel constataron su muerte y ahora revelaron detalles sobre su fallecimiento.

Todavía no se conoce el resultado de la autopsia ni más detalles sobre su muerte.

La repentina muerte de Victoria Jones conmocionó Hollywood, según los paramédicos, desde el lujoso hotel Fairmont en San Francisco llamaron a los paramédicos al encontrar a una mujer inconsciente dentro de las instalaciones . En las últimas horas, TMZ compartió un audio crucial donde se conocería la causa de su muerte: una posible sobredosis.

Victoria fue encontrada dentro del hotel, el jueves cerca de las tres de la madrugada, a pesar de los intentos de los paramédicos para salvarle la vida, la declararon muerta en el lugar.

Sin embargo, desde el medio TMZ publicaron detalles de lo que sería la causa de su muerte, según un audio que compartieron, se puede escuchar "código 3 para sobredosis, cambio de color ", lo que daría a entender que la joven de 34 años murió por consecuencia de una sobredosis.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no publicaron ningún tipo de información relacionada con la muerte de Victoria, tampoco dio declaraciones el representante de Tommy Lee Jones.

El cuerpo de Victoria Jones , hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones , fue encontrado sin vida dentro de una habitación de un hotel de lujo en San Francisco , California, durante las primeras horas del 1° de enero de 2026.

El año comenzó con una tragedia para la familia del actor y director estadounidense, según medios como TMZ y People, una llamada alertó a los servicios de emergencia hasta el hotel Fairmont. Tras llegar al lugar, los médicos declararon muerta a la joven de 34 años.

Por el momento no se divulgó oficialmente la causa de muerte, tanto la Policía de San Francisco y la Oficina del Médico Forense trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento, pero descartaron la existencia de un crimen al no encontrar indicios de violencia o sustancias en la habitación del hotel.

Victoria Jones imagen 2-1-26 (1)

El medio Daily Mail detalló que, por el momento, se desconoce si Victoria era huésped del hotel o cómo llegó hasta la habitación del piso 14. Victoria era hija del primer matrimonio de Tommy Lee Jones con Kimberlea Cloughley, con quien tuvo dos hijos, Victoria en 1991 y Austin en 1982.

Victoria Jones intentó seguir los pasos de su padre, debutó en la película Hombres de Negro II, así como también en un episodio de la serie One Tree Hill. Además, participó en películas que dirigió el propio Tommy Lee Jones, tales como Los Tres entierros de Melquíades Estrada en 2005 o en Deuda de Honor en 2014.

El medio The New York Post detalló que Victoria Jones habría estado involucrada en "múltiples enfrentamientos con la policía, incluidos arrestos en el condado de Napa y el condado de Santa Cruz por cargos relacionados con sustancias controladas y agresión doméstica".