Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico La distinción consolida a Tandil como un destino clave en la promoción de la cultura quesera argentina y asegura apoyo institucional para el evento que se realizará del 6 al 8 de diciembre.







Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero. Redes Sociales

El Cluster Quesero de Tandil fue reconocido oficialmente por la secretaría de Turismo y Ambiente, que declaró de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

El diploma, firmado por el secretario Daniel Scioli, fue entregado este sábado en el despacho del intendente municipal Miguel Lunghi, y representa un apoyo clave para la realización del evento que se realizará del 6 al 8 de diciembre de 2025.

En la entrega estuvieron presentes Agustina Miqueo, presidenta del Cluster Quesero de Tandil; Margarita Van Olphen y Alejandro Bonadeo, integrantes de la institución, que representaron a las empresas asociadas, y el compromiso colectivo del sector por seguir impulsando el crecimiento y la proyección de la actividad en la ciudad.

La fiesta sirve para impulsar el turismo y la producción local, y consolidar a Tandil como un destino de referencia nacional en materia quesera. La obtención de esta declaración vuelve a poner en valor la importancia del acompañamiento del Estado en sus distintos niveles.

El trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio "permite sostener una propuesta que fortalece la identidad productiva de Tandil, promueve el turismo y abre un espacio de encuentro para toda la comunidad y los visitantes," destacaron los organizadores.