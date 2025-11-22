Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

El Cluster Quesero de Tandil fue reconocido oficialmente por la secretaría de Turismo y Ambiente, que declaró de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.
La distinción consolida a Tandil como un destino clave en la promoción de la cultura quesera argentina y asegura apoyo institucional para el evento que se realizará del 6 al 8 de diciembre.
El diploma, firmado por el secretario Daniel Scioli, fue entregado este sábado en el despacho del intendente municipal Miguel Lunghi, y representa un apoyo clave para la realización del evento que se realizará del 6 al 8 de diciembre de 2025.
En la entrega estuvieron presentes Agustina Miqueo, presidenta del Cluster Quesero de Tandil; Margarita Van Olphen y Alejandro Bonadeo, integrantes de la institución, que representaron a las empresas asociadas, y el compromiso colectivo del sector por seguir impulsando el crecimiento y la proyección de la actividad en la ciudad.
La fiesta sirve para impulsar el turismo y la producción local, y consolidar a Tandil como un destino de referencia nacional en materia quesera. La obtención de esta declaración vuelve a poner en valor la importancia del acompañamiento del Estado en sus distintos niveles.
El trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio "permite sostener una propuesta que fortalece la identidad productiva de Tandil, promueve el turismo y abre un espacio de encuentro para toda la comunidad y los visitantes," destacaron los organizadores.
La edición 2025 de la Fiesta del queso tandilero se realizará del 6 al 8 de diciembre en la Diagonal del Parque Independencia, y volverá a reunir a productores, turistas y familias en torno a la identidad gastronómica de la región. El evento con entrada libre y gratuita busca la proyección de la industria quesera tandilense y la promoción de la cultura local, bajo la organización del Cluster Quesero.