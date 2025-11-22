23 de noviembre de 2025 Inicio
Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

La distinción consolida a Tandil como un destino clave en la promoción de la cultura quesera argentina y asegura apoyo institucional para el evento que se realizará del 6 al 8 de diciembre.

Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

El Cluster Quesero de Tandil fue reconocido oficialmente por la secretaría de Turismo y Ambiente, que declaró de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

El diploma, firmado por el secretario Daniel Scioli, fue entregado este sábado en el despacho del intendente municipal Miguel Lunghi, y representa un apoyo clave para la realización del evento que se realizará del 6 al 8 de diciembre de 2025.

En la entrega estuvieron presentes Agustina Miqueo, presidenta del Cluster Quesero de Tandil; Margarita Van Olphen y Alejandro Bonadeo, integrantes de la institución, que representaron a las empresas asociadas, y el compromiso colectivo del sector por seguir impulsando el crecimiento y la proyección de la actividad en la ciudad.

La fiesta sirve para impulsar el turismo y la producción local, y consolidar a Tandil como un destino de referencia nacional en materia quesera. La obtención de esta declaración vuelve a poner en valor la importancia del acompañamiento del Estado en sus distintos niveles.

El trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio "permite sostener una propuesta que fortalece la identidad productiva de Tandil, promueve el turismo y abre un espacio de encuentro para toda la comunidad y los visitantes," destacaron los organizadores.

Cuándo es la 7° Fiesta del queso tandilero

La edición 2025 de la Fiesta del queso tandilero se realizará del 6 al 8 de diciembre en la Diagonal del Parque Independencia, y volverá a reunir a productores, turistas y familias en torno a la identidad gastronómica de la región. El evento con entrada libre y gratuita busca la proyección de la industria quesera tandilense y la promoción de la cultura local, bajo la organización del Cluster Quesero.

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

El disco de María Becerra es una búsqueda íntima y un proceso de catarsis.
play

"Convertiste en arte lo que tanto te dolió": el mensaje de Tini Stoessel para María Becerra por Quimera

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales.

"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo

Romina Uhrig celebró los 15 años de su hija Mía 

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Alfa y L-Gante en la fiesta de 15 de la hija de Romina Uhrig

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

