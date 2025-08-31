31 de agosto de 2025 Inicio
El trámite clave de ANSES que pocos titulares de la AUH conocen y permite cobrar un plus

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó la vigencia de la presentación de un documento, requisito indispensable para acceder al complemento acumulado de 2024.

La Anses reiteró que la presentación de la Libreta AUH es la única vía para cobrar el 20% retenido del beneficio 2024.

La Anses reiteró que la presentación de la Libreta AUH es la única vía para cobrar el 20% retenido del beneficio 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre 2025 continúa habilitada la posibilidad de presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo(AUH). Este procedimiento, que muchos beneficiarios desconocen, es la condición necesaria para cobrar el 20% retenido del beneficio del año 2024. La fecha límite es el 31 de diciembre de 2025.

El Plan de los Mil Días de ANSES garantiza el acceso a leche y alimentos esenciales para niños de hasta tres años.
Complemento Leche de ANSES: confirmaron el monto para septiembre 2025

El formulario debe ser firmado por las autoridades escolares y sanitarias antes de cargarse en la plataforma digital.

El formulario debe ser firmado por las autoridades escolares y sanitarias antes de cargarse en la plataforma digital.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta de la AUH es un documento que acredita el cumplimiento de las obligaciones de educación y salud de los hijos o personas a cargo. Este procedimiento asegura que los niños tengan la atención médica correspondiente y que se cumpla con el calendario escolar, a la vez que habilita a las familias a cobrar el porcentaje retenido durante el año anterior.

Según informó Anses, al completar y cargar la Libreta, el titular accede al 20% acumulado del beneficio del año 2024. El pago varía en función de la cantidad de hijos y del tipo de prestación, ya que se contempla tanto la AUH general como la AUH por discapacidad. La fecha límite para completar el trámite es el 31 de diciembre de 2025.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El paso a paso difundido por Anses para la carga de la Libreta durante septiembre 2025 es el siguiente:

  1. Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. En la sección Hijos > Libreta AUH, corroborar la información de los menores a cargo.

  3. Si falta algún dato, seleccionar Generar Libreta para descargar o enviar el formulario por correo electrónico.

  4. Imprimir el documento y llevarlo a la escuela o centro de salud para que sea firmado.

  5. Tomar una foto al formulario completo, en formato JPG, menor a 3 MB, y volver a ingresar a Mi Anses para subirlo en la opción Subir Libreta AUH.

  6. Finalizar el trámite. La confirmación llega por correo electrónico.

Quienes no puedan hacerlo en forma digital, podrán acercarse a una oficina de Anses sin turno previo o a los operativos de atención del organismo.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El pago retroactivo corresponde al 20% retenido del año 2024. Los montos varían de acuerdo a la cantidad de hijos y si se trata de AUH general o por discapacidad:

  • 1 hijo: $188.069,40 por AUH / $612.401 por AUH con discapacidad.

  • 2 hijos: $376.138,80 por AUH / $1.224.802 por AUH con discapacidad.

  • 3 hijos: $564.208,20 por AUH / $1.837.203 por AUH con discapacidad.

  • 4 hijos: $752.277,60 por AUH / $2.449.604 por AUH con discapacidad.

  • 5 hijos: $940.347,00 por AUH / $3.062.005 por AUH con discapacidad.

  • 6 hijos: $1.128.416,40 por AUH / $3.674.406 por AUH con discapacidad.

Los montos a cobrar varían según la cantidad de hijos y si corresponde a AUH general o por discapacidad.

Los montos a cobrar varían según la cantidad de hijos y si corresponde a AUH general o por discapacidad.

Este beneficio constituye un ingreso adicional clave para las familias que dependen de la AUH, y su acceso está condicionado al cumplimiento del trámite de la Libreta.

