Atención beneficiarios de ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son los grupos que pueden solicitar estos préstamos.

Anses detalló quiénes pueden acceder a créditos del Banco Nación y el Banco Provincia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que algunos beneficiarios pueden solicitar en septiembre distintos créditos de hasta $3.000.000 otorgados por el Banco Provincia y el Banco Nación . Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y jubilados y pensionados.

La propuesta busca facilitar liquidez a millones de hogares y adultos mayores, a través de una gestión totalmente digital que se concreta desde el celular o la computadora. La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles.

Los montos de estos préstamos varían según la entidad: Por un lado el Banco Provincia ofrece hasta $2.500.000 , y por el otro, el Banco Nación permite solicitar hasta $3.000.000 . Pueden acceder a ellos:

Se espera que una vez finalizada la revisión, se reanude la entrega de préstamos con las condiciones y criterios actualizados.

El trámite se realiza desde el homebanking y los pasos son los siguientes:

Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

Seleccionar la opción “Préstamos”.

Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.

Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.

Requisitos para acceder a los créditos

Los bancos establecen algunas condiciones para aprobar los préstamos:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio.

No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Las líneas tienen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total de 114,92%. Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede ser elevado en plazos largos.