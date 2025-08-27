27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Atención beneficiarios de ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son los grupos que pueden solicitar estos préstamos.

Por
Anses detalló quiénes pueden acceder a créditos del Banco Nación y el Banco Provincia.

Anses detalló quiénes pueden acceder a créditos del Banco Nación y el Banco Provincia.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que algunos beneficiarios pueden solicitar en septiembre distintos créditos de hasta $3.000.000 otorgados por el Banco Provincia y el Banco Nación. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y jubilados y pensionados.

Anses explicó cuáles son los créditos disponibles en septiembre.
Te puede interesar:

ANSES: cuáles son los créditos disponibles en septiembre 2025

La propuesta busca facilitar liquidez a millones de hogares y adultos mayores, a través de una gestión totalmente digital que se concreta desde el celular o la computadora. La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles.

Creditos Anses
Se espera que una vez finalizada la revisión, se reanude la entrega de préstamos con las condiciones y criterios actualizados.

Se espera que una vez finalizada la revisión, se reanude la entrega de préstamos con las condiciones y criterios actualizados.

Atención ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025

Los montos de estos préstamos varían según la entidad: Por un lado el Banco Provincia ofrece hasta $2.500.000, y por el otro, el Banco Nación permite solicitar hasta $3.000.000. Pueden acceder a ellos:

  • Titulares de la AUH
  • Beneficiarios del SUAF
  • Jubilados y pensionados

Cómo pedir los créditos

El trámite se realiza desde el homebanking y los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.
  • Seleccionar la opción “Préstamos”.
  • Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.
  • Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.

Requisitos para acceder a los créditos

Los bancos establecen algunas condiciones para aprobar los préstamos:

  • Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.
  • Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio.
  • No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Las líneas tienen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total de 114,92%. Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede ser elevado en plazos largos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes cobran un bono menor a $70.000.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes cobran menos en septiembre 2025

La AUH en septiembre sube a $115.065,90 por hijo, con un aumento del 1,9%.

ANSES deposita $115.000 desde el 10 de septiembre: todos los detalles

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 27 de agosto

Anses dio detalles del programa de Beneficios para jubilados.

Jubilados de ANSES: todos los detalles del beneficio para tener descuento en compras

La Anses aplica un aumento del 1,62% en los haberes previsionales durante agosto 2025.

Se termina agosto: a quiénes les falta cobrar el pago de ANSES en agosto 2025

Anses explicó a los beneficiarios de la AUH que deben prestar atención al 10 de septiembre.

Atención AUH de ANSES: por qué el 10 de septiembre es una fecha clave

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 2 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 8 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 10 minutos
La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 11 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 14 minutos