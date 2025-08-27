Atención beneficiarios de ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que algunos beneficiarios pueden solicitar en septiembre distintos créditos de hasta $3.000.000 otorgados por el Banco Provincia y el Banco Nación. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y jubilados y pensionados.
La propuesta busca facilitar liquidez a millones de hogares y adultos mayores, a través de una gestión totalmente digital que se concreta desde el celular o la computadora. La acreditación del dinero suele realizarse en menos de 48 horas hábiles.
Creditos Anses
Se espera que una vez finalizada la revisión, se reanude la entrega de préstamos con las condiciones y criterios actualizados.
Atención ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025
Los montos de estos préstamos varían según la entidad: Por un lado el Banco Provincia ofrece hasta $2.500.000, y por el otro, el Banco Nación permite solicitar hasta $3.000.000. Pueden acceder a ellos:
Cómo pedir los créditos
El trámite se realiza desde el homebanking y los pasos son los siguientes:
- Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.
- Seleccionar la opción “Préstamos”.
- Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.
- Confirmar la solicitud con los datos requeridos.
La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.
Requisitos para acceder a los créditos
Los bancos establecen algunas condiciones para aprobar los préstamos:
- Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.
- Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
- Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
- Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
- Mantener un buen historial crediticio.
- No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).
Las líneas tienen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total de 114,92%. Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede ser elevado en plazos largos.