22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las jubilaciones representan el 45% del gasto primario, pero solo el 29% se sustenta con aportes genuinos

El gasto previsional aumentó su peso relativo dentro del Estado, que en 2024 era del 36,6%. Alerta por la sostenibilidad previsional.

Por
El bono de $70.000 se mantiene congelado nominalmente desde marzo de 2024.

El bono de $70.000 se mantiene congelado nominalmente desde marzo de 2024.

El gasto en jubilaciones aumentó su peso relativo dentro del Estado argentino y ya representa el 45,4% del gasto primario, frente al 36,6% registrado un año atrás. Según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto (ASAP), este incremento de casi 9 puntos se dio en detrimento de otras partidas como los subsidios energéticos, que cayeron un 40%, y las transferencias a provincias.

La continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad.
Te puede interesar:

El sindicato del neumático paraliza las fábricas en la víspera de Navidad ante el fracaso de la paritaria 2025

Según publicó Ámbito, el sistema previsional enfrenta una crisis de sostenibilidad, ya que solo el 29% de su financiamiento proviene de aportes y contribuciones genuinos. Esta situación obliga a cubrir el déficit con recursos de rentas generales, lo que refleja una “elevada presión sobre las finanzas públicas, ya que el sistema no se sostiene con aportes específicos sino que depende en gran medida de recursos tributarios”.

Pese al mayor peso en el presupuesto, los jubilados de menores ingresos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo. Si bien el haber mínimo tuvo un leve crecimiento real, el bono de $70.000 se mantiene congelado nominalmente desde marzo de 2024. Esto resultó en una “contracción interanual del 23,8% respecto a la inflación” en el valor del bono y una caída real del 7,3% en el ingreso total mínimo comparado con 2023.

La composición del gasto previsional revela que el régimen de reparto explica el 23,3% del gasto primario, mientras que la moratoria previsional representa el 14,9%. En contraste, el peso del bono para las mínimas cayó del 3,8% al 2,8%, confirmando que parte del ajuste fiscal se ejecutó “ajustando a los jubilados más pobres del sistema” mediante la licuación de dicho adicional.

En este escenario, el Ministerio de Economía planea incluir en la reforma laboral de 2026 la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos. Esta medida utilizará recursos actualmente destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que, según advierten analistas, “empeorará el financiamiento genuino de la ANSES” en un contexto de creciente informalidad y envejecimiento poblacional.

Analistas privados señalan que el ajuste de u$s38.000 millones aplicado por el Gobierno es una "poda" reversible, ya que no se ha realizado una reforma integral de la estructura del Estado. ASAP concluye que la sostenibilidad enfrenta desafíos críticos, “exacerbados por el envejecimiento de la población y el incremento de la informalidad”, que mantienen al sistema dependiente del auxilio del Tesoro nacional.

Noticias relacionadas

Para taxis y remises, el financiamiento permite acceder a préstamos prendarios de hasta $28.000.000, con un plazo de 48 meses y una tasa fija del 20% anual.

CABA: lanzan créditos para que taxistas, remiseros y motos delivery puedan comprar vehículos eléctricos

La actividad económica cayó 0,4% en octubre y marcó el primer retroceso en cuatro meses

La actividad económica cayó 0,4% en octubre y marcó el primer retroceso en cuatro meses

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

Al menos en el horizonte de 30 días, este tipo de colocaciones permite resguardar el valor del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.

Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

Rating Cero

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

últimas noticias

La continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad.

El sindicato del neumático paraliza las fábricas en la víspera de Navidad ante el fracaso de la paritaria 2025

Hace 2 minutos
Boca atraviesa una incertidumbre por su DT.

Un entrenador sorprendió y reconoció que le gustaría dirigir a Boca: "Tienen que darse los momentos"

Hace 5 minutos
play

Milei prepara la Quinta de Olivos para agasajar a su gabinete con un asado

Hace 9 minutos
La FIFA actualizó el ranking de selecciones: ¿En qué lugar quedó Argentina?

La FIFA actualizó el ranking de selecciones: ¿En qué lugar quedó Argentina?

Hace 27 minutos
play
Chano Charpentier.

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Hace 32 minutos