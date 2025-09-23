Javier Milei se reunirá este miércoles con Kristalina Georgieva

El vocero Manuel Adorni confirmó que el encuentro del Presidente con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) será a las 14.30 hora de Nueva York, luego del discurso que brindará ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El presidente Javier Milei se reunirá este miércoles con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva . Según informó el vocero Manuel Adorni en la red social X, el encuentro será a las 14.30 (hora de Nueva York) , luego del discurso que el jefe de Estado brindará ante la Asamblea General de la ONU .

La reunión con Georgieva se dará tras el enorme espaldarazo del Tesoro de Estados Unidos y del propio presidente Donald Trump al gobierno de Milei. "Tiene mi total apoyo para su reelección como presidente" , aseguró el líder republicano luego de la bilateral que mantuvo este martes con el libertario.

El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , había respaldado al gobierno de Milei al sostener que Argentina es "un aliado importante en América Latina" .

"El Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario en su cuenta de X.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina", añadió.

El mismo lunes, tras el anuncio de Bessent, la directora gerente del FMI celebró el apoyo del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Milei y destacó la importancia de impulsar "políticas sólidas de estabilización y crecimiento" para el país.

"Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", expresó Georgieva.