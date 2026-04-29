29 de abril de 2026 Inicio
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El S&P Merval en dólares bajó y perforó los 1.900 puntos mientras un ADR subió 9%

Una nueva caída del índice, la fuerte suba del papel de una empresa argentina y la estabilización del riesgo país sucedieron mientras el jefe de Gabinete se presentaba en el Congreso para brindar su informe de gestión y defendía los movimientos en su patrimonio.

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A nivel global

A nivel global, los mercados continúan a la espera de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

La plaza accionaria local sufrió otro traspié este miércoles y el panel líder S&P Merval rompió el piso de los 1.900 puntos. Un ADR trepó un 9%, mientras que la mayoría cerró en baja en Wall Street. En tanto, el riesgo país mejoró respecto al martes y bajó a 578 puntos. La jornada estuvo marcada por la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, mientras los operadores procesaban todavía la defensa de Luis Caputo al plan económico en Expo EFI.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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El principal índice de la Bolsa porteña retrocedió un 1,4% hasta las 2.829.679,61 unidades, lo que significó un recorte del 0,8% medido en dólares, a 1.897,61 unidades. Los papeles bancarios fueron las acciones que más castigo recibieron, con números rojos en el Grupo Supervielle (-5,2%), BBVA (-4,6%) y Banco Macro (-3,8%).

En la plaza de Wall Street, los certificados nacionales operaron con mayoría de bajas, aunque el papel de Telecom pegó un gran salto. El activo trepó un 9% tras una recomendación del J.P. Morgan, que mejoró la calificación de la compañía y vaticinó un precio objetivo con un alza potencial del 31%.

La suba de la firma de telecomunicaciones se da mientras el análisis sobre la adquisición de Telefónica parece entrar en su recta final. El acuerdo se pactó en febrero de 2025 y algunos medios sugieren que el informe definitivo se conocería durante mayo.

Manuel Adorni en el Congreso: "No cometí ningún delito"

Frente al Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió a capa y espada el rumbo económico y aprovechó para desestimar las denuncias en su contra. "No cometí ningún delito", subrayó el funcionario ante los legisladores, a quienes les leyó un escrito durante las 7 horas que duró el debate en la Cámara baja.

Manuel Adorni - Informe de gestión - Diputados
Manuel Adorni leyó un escrito ante los diputados durante la sesión informativa.

Manuel Adorni leyó un escrito ante los diputados durante la sesión informativa.

En el plano externo, los mercados globales recuperaron el equilibrio al disiparse los ruidos por el conflicto en Irán y el futuro de la tecnología. Donald Trump aseguró que Teherán busca destrabar el bloqueo en el estrecho de Ormuz para normalizar el flujo energético, dato que trajo alivio al suministro de gas mundial.

Los títulos públicos en dólares terminaron en positivo, traccionados por el Bonar 2041, con un crecimiento del 1,1% y el Global 2029, con una suba del 0,4% en la rueda de hoy. Con este escenario, el riesgo país cedió un 1,9% y se acomodó en los 578 puntos básicos, tras una jornada de preocupante suba.

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