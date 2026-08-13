LLA faltó a la comisión de Derechos Humanos: denunció un "relato político" sobre la represión en el Congreso

La comisión realizó una reunión informativa por la represión en las afueras del Parlamento cuando se trató la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los legisladores oficialistas no quisieron escuchar a las organizaciones ni a las personas detenidas.

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) faltaron a la reunión informativa que realizó este jueves la Comisión de Derechos Humanos y Garantías sobre la represión del 6 de agosto, que ocurrió durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, y acusó a la oposición de construir un "relato político" sobre los hechos.

El encuentro fue encabezado por el diputado peronista y exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, pero LLA no se presentó: acusó a la oposición de usar la comisión "como escenario para la confrontación y la construcción de un relato político" y rechazó que se convierta en "una herramienta partidaria destinada a legitimar posiciones políticas previamente asumidas ni a tergiversar hechos ocurridos fuera del ámbito parlamentario".

"No acompañaremos el intento de presentar como una vulneración de derechos humanos el accionar de las fuerzas de seguridad frente a hechos de violencia", plantearon en X los diputados libertarios que integran la comisión.

Pietragalla Corti explicó que el objetivo de la reunión informativa era escuchar a "las distintas organizaciones y personas que se sintieron perjudicadas a partir de la represión desmedida" y lamentó que "a muchos de los detenidos" el último jueves la Justicia les pusiera una restricción para acercarse al Congreso. Tres de ellos enviaron su testimonio en video.

La reunión empezó con un video de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) donde afirmaron que el 6 de agosto hubo "1.500 personas heridas, en su mayoría alcanzadas por los gases, al menos 10 con impactos de bala de goma en el rostro" y que "28 personas fueron detenidas arbitrariamente; todas las detenciones se realizaron de noche en plena desconcentración, algunas de ellas estaban en situación de calle sin participar de la marcha".

El relato de las tres detenidas que participaron de la reunión de forma virtual coincide con esa última afirmación. Lucía García, Carmela Cortez y Lola Cancino detallaron que fueron detenidas cuando estaban con amistades en los alrededores de Congreso luego de "varias horas" de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

"Volvimos al Congreso a tocar instrumentos de percusión con mis amigos cuando la Policía se abalanzó sobre nosotros, primero sobre uno de ellos. Me acerco a intentar mediar la situación, me agarran, me tiran al piso y me golpean", describió García sobre su detención.

Cortez sufrió una situación similar: "Hablamos con las fuerzas de cara a cara, les decimos que nos vamos a quedar ahí pacíficamente, sobre la vereda, no estábamos en la calle ni haciendo nada más que cantar y aplaudir. Ahí es cuando dan la orden y PFA se abalanza sobre nosotros, empiezan a tirarnos al piso, a suprimirnos".

"Todavía no se terminaba de votar, entonces con los compañeros nos quedamos un rato más, nos acercamos al Congreso cuando sacaron las vallas, nos manifestamos pacíficamente bailando, haciendo música hasta que empiezan a violentarnos", reconstruyó Cancino. Las tres tienen prohibido acercarse al Congreso a menos de cinco cuadras.

Las organizaciones presentes que tomaron la palabra fueron ARGRA, CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios), Comisión Provincial por la Memoria, CELS, CORREPI, Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Mapa de la Policía, Mesa de organismos de Derechos Humanos, APDH, Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura, Red Socialista por los Derechos Humanos, Asociación Civil contra la Violencia Institucional e H.I.J.O.S.

Los pedidos de interpelación contra Alejandra Monteoliva

Romina del Plá recordó que el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad presentaron un proyecto de interpelación a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y otro de repudio a la represión pero que "se acumulan, ya no alcanza como medida".

"No podemos naturalizar la represión, no importa que ocurra con una sistematicidad que por momentos nos acostumbra, pero no podemos naturalizar", insistió la diputada y advirtió que la represión se ordena cuando la mayoría sale de trabajar para "desalentar que se sumen nuevos contingentes".

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, definió a las organizaciones presentes como la "escasa garantía colectiva que hay para los ciudadanos" ya que documentan las represiones. La diputada recordó que su bloque también pidió juicio político de "esta señora que no sabe distinguir estruendo de ruido y una escopeta 1270 de algo que hace ruido", en referencia a Monteoliva.

"Se puede ir Monteoliva y puede venir otro y la decisión es del Poder Ejecutivo, del Gobierno nacional", remarcó la legisladora y recordó: "La cabeza es el extravagante infame Javier Milei y su hermana y el círculo que tienen alrededor". Frade pidió "tratar de incidir en la Justicia" y recordó el rol del Congreso: "Legislamos y controlamos".

La diputada propuso pedir en la misma causa abierta a los detenidos que el inspector Gustavo Antonio Gauna "no se acerque a 500 metros del Congreso", como dispusieron para las personas que apresaron esa noche. "Lo de Gauna es un amedrentamiento calificado", definió.