Luis Caputo, sobre la morosidad récord: "Separemos la empatía de la política pública" El ministro de Economía explicó a qué se refieren cuando sostienen que el endeudamiento de las familias es "un problema entre privados" y reconoció que las tasas a 700% o 400% por préstamos en billeteras virtuales son "abusivas". Por Agregar C5N en









Luis Caputo, ministro de Economía. Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a la morosidad que llevaba un año y medio de ascenso hasta mayo de este año, justificó la inexistencia de una medida para aliviar a las familias endeudadas y pidió: "Separemos la empatía de la política pública".

"Nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes, entonces entrás en una situación en la que no sé si te sentirías cómoda con que usara tu plata para compensar a un banco porque otorgó un mal crédito", le respondió a la periodista Liliana Franco en la conferencia de prensa de este jueves.

Caputo aseguró que vieron venir el aumento de la morosidad y que se ocuparon "casi desde el día -1" ya que se reunieron con los bancos y les pidieron "flexibilidad, que hicieran algo razonable, que tuvieran consideración". "Debo decir que la tuvieron, la reacción de los bancos fue muy positiva", elogió el funcionario.

Prensa AmCham El ministro celebró que en la última reunión que mantuvieron con representantes del sector bancario les dijeron "estaban refinanciando estas moras a tres años a tasas de entre 20 y 25%, que la mayoría ya estaban pagando". "Esto no implica que sea algo que se vaya a reflejar en los números inmediatamente", advirtió.

"Las reestructuraciones ya han ocurrido, la gente está pagando, no lo van a ver en una baja inmediata, pero con el correr del tiempo va a ir bajando", celebró Caputo en línea con el vocero presidencial, Adrián Ravier.