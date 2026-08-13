13 de agosto de 2026 Inicio
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Luis Caputo, sobre la morosidad récord: "Separemos la empatía de la política pública"

El ministro de Economía explicó a qué se refieren cuando sostienen que el endeudamiento de las familias es "un problema entre privados" y reconoció que las tasas a 700% o 400% por préstamos en billeteras virtuales son "abusivas".

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

Ministerio de Economía.
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"Nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes, entonces entrás en una situación en la que no sé si te sentirías cómoda con que usara tu plata para compensar a un banco porque otorgó un mal crédito", le respondió a la periodista Liliana Franco en la conferencia de prensa de este jueves.

Caputo aseguró que vieron venir el aumento de la morosidad y que se ocuparon "casi desde el día -1" ya que se reunieron con los bancos y les pidieron "flexibilidad, que hicieran algo razonable, que tuvieran consideración". "Debo decir que la tuvieron, la reacción de los bancos fue muy positiva", elogió el funcionario.

El ministro celebró que en la última reunión que mantuvieron con representantes del sector bancario les dijeron "estaban refinanciando estas moras a tres años a tasas de entre 20 y 25%, que la mayoría ya estaban pagando". "Esto no implica que sea algo que se vaya a reflejar en los números inmediatamente", advirtió.

Luis Caputo calificó de "abusivas" las tasas a 400% o 700% de las billeteras virtuales

Al ser consultado por el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) a 400% o 700% que ofrecen algunas billeteras virtuales al otorgar préstamos, Caputo consideró que "son tasas abusivas", pero aclaró que "no hay nada que les impida hacerlo".

"No creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo", deslizó el funcionario y remarcó: "Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás haciendo un negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas".

La conferencia de prensa de Luis Caputo completa

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