Javier Milei apuntó contra el feminismo: "Estamos pagando caro la locura de los pañuelitos verdes"

El Presidente argumentó que el aborto legal es una de las principales causas de la baja natalidad durante su exposición en el Council de las Américas 2026.

El presidente Javier Milei habló en el Council of the Americas y responsabilizó con duras críticas al aborto legal por la caída de los nacimientos en Argentina.

La polémica frase de Milei: "Es una estupidez decir que la gente no llega a fin de mes"

Ante empresarios y dirigentes del sector privado, el mandatario defendió los resultados de las medidas del Gobierno y apuntó enérgicamente contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, responsabilizándola por los dilemas demográficos que enfrenta la Argentina.

En un tramo central de su exposición dedicado al mercado laboral y la conformación del capital humano, el Jefe de Estado enfocó sus críticas hacia la agenda del aborto y las manifestaciones identificadas con el movimiento feminista : "Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes" , sentenció el Presidente.

Según Milei, la Argentina no alcanza hoy las tasas de natalidad necesarias para garantizar el reemplazo generacional. En esa línea, sostuvo que "esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional", asociando de manera directa el declive demográfico con la sostenibilidad de las jubilaciones y las perspectivas de desarrollo a largo plazo.

Más allá del debate poblacional, el mandatario repasó las principales métricas de su plan de gobierno. Destacó la rapidez con la que se llevaron a cabo las reformas presupuestarias, asegurando que un proceso estimado originalmente para cuatro años fue resuelto en un solo mes, logrando además que la actividad económica no entrara en recesión estructural.

En ese sentido afirmó que se sacó a más de 14 millones de personas de la pobreza, ubicando la indigencia en un 6% (desde un 20% inicial) y reduciendo la pobreza infantil del 70% al 42%. Además, recordó que al asumir el cargo, por primera vez en la historia reciente, el 30% de los empleados formales eran pobres.

Milei señaló que el saneamiento de las cuentas públicas redujo la relación deuda-producto desde el 100% del PIB a menos del 40%, a la vez que resaltó el descenso desde niveles cercanos a los 3.000 puntos básicos hasta una franja comprendida entre los 450 y 500 puntos.

"La película sigue siendo la mejor de la historia"

A pesar de remarcar los logros de su programa económico, el mandatario reconoció que todavía hay cosas pendientes para hacer en el plano social actual. "Falta, sí, claro que falta un montón; la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina", enfatizó.

Para finalizar, y con tono de campaña, Milei ratificó su postura política frente a la oposición y los sectores adversos a sus reformas. "Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no van a querer volver al pasado y no quieren convertirse en Cuba", concluyó.

El discurso completo de Javier Milei en el Council de las Américas

La particular explicación de Federico Sturzenegger: "El riesgo país es de 80 puntos"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desarrolló una teoría muy particular sobre el riesgo país de Argentina durante la gestión de Javier Milei: aseguró que no se ubica entre los 400 y 500 puntos como marca el indicador, sino que apenas alcanza los 80.

Sturzenegger en el Council de las Americas.

"Milei consolidó un superávit fiscal en el comienzo de la gestión y permitió bajar la inflación de una manera muy significativa. También la pobreza, que estaba en 53% y hoy está en 28%, lo que es un avance extraordinario", describió el funcionario ante empresarios.

En tal sentido, el economista realizó una particular definición: "Un riesgo país que está en 80 puntos básicos. Digo, el país con Javier Milei tiene 80 puntos básicos. Si ustedes miran el bono que emitió Toto (por Caputo) que vence dentro del mandato de Milei, lleva un riesgo país de 80 puntos básicos".

De inmediato, Sturzenegger amplió su concepto: "Imagínense lo que va a pasar en la República Argentina cuando reelija Javier Milei el año que viene, lo que va a pasar con el valor de los activos cuando haya que descontar esos flujos de cajas, no a 400 o 500 puntos básicos, sino a un número sustancialmente menor".