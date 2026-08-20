El comercio electrónico creció un 21% en órdenes de compra en el primer semestre y se afirma como "refugio" ante la crisis Mientras la facturación de las ventas online no se incrementó en comparación con la primera mitad de 2025, sí aumentó su cantidad de operaciones, una luz de optimismo para el sector ante la contracción generalizada del consumo. Por Agustín Avenali Agregar C5N en









Las compras online, un refugio en plena crisis de consumo. Télam

La facturación del e-commerce en el país alcanzó los $19.533.815 millones en los primeros seis meses de 2026, un aumento interanual del 28%, por debajo de la inflación. Sin embargo, donde sí se ve un incremento real es en las órdenes de compra: se concretaron 181,5 millones, con una suba del 21% respecto a la primera mitad del año anterior. Para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas online "siguen siendo un pequeño refugio ante estas crisis", mientras el consumo en general cae ante la contracción económica.

La cifra surge del estudio Mid Term elaborado por Kantar, que también mostró que el 18% de los encuestados realizó su primera compra online internacional durante este semestre. En esa línea, la frecuencia de compra internacional sigue siendo principalmente ocasional (64%), y se refuerza su rol como canal para necesidades puntuales más que para compras habituales, que por ahora se ubican en 10%.

Por otro lado, la cantidad de órdenes de compra trepó a 181,5 millones, lo que muestra un crecimiento del 21% en contraste con los primeros seis meses del año previo. En total, se comercializaron 248 millones de artículos con un aumento interanual del 22%. Al analizar el volumen por unidades, Alimentos y bebidas se posicionó primera en el ranking, seguida por Herramientas y construcción, y Productos para el cuidado personal. Además, el ticket promedio por cada orden de compra fue de $107.597 a lo largo de esta primera mitad de 2026.

El comercio electrónico creció un 21% interanual en órdenes de compra. Freepik La situación del comercio electrónico ante la caída del consumo Durante la presentación del informe, las autoridades de la cámara ahondaron en el comportamiento del sector frente al contexto económico actual. Andrés Zaied, presidente de la CACE, sostuvo que "el comercio electrónico sigue siendo un pequeño refugio ante estas crisis", y destacó que la mayor cantidad de transacciones responde a cambios en los hábitos de consumo y a promociones en categorías clave.

Por su parte, Gustavo Sambucetti, director institucional de la entidad, aportó precisiones sobre el peso total del canal en la economía. "El e-commerce pesa alrededor del 8% del consumo privado, en las empresas socias de la cámara que participan en esta muestra que tienen físico y digital, les pesa el 28%", detalló. Respecto a las compras puerta a puerta o vía courier, Sambucetti estimó que su alcance en la facturación general "sería de dos dígitos", aunque no hay un desglose.