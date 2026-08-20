El incremento estuvo impulsado por "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" y "Pesca", principalmente. "Administración pública, defensa y seguridad social" registró la mayor baja e incidencia negativa.

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. El incremento estuvo impulsado por "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" y "Pesca", principalmente.

"Pesca" registró la mayor suba interanual (247,6%) en junio 2026; y "Explotación de minas y canteras" la mayor tracción positiva (0,61 p.p.). "Administración pública, defensa y seguridad social" contó con la mayor baja (-1,5%) e incidencia negativa (-0,07 p.p.).

Los sectores que también registraron variaciones interanuales elevadas , además de Pesca, fueron "Explotación de minas y canteras" (15,6%), "Intermediación financiera" (5,1%), "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (4,6%).

El indicador atraía la atención de analistas y funcionarios porque el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que sería el punto de partida de los "mejores 18 meses de las últimas décadas" para la economía argentina.

En mayo, a contramano de lo que esperaba el mercado, la economía sufrió su segunda caída mensual al hilo con un 0,5% de baja respecto a abril y apenas 0,2% superior a la de mayo de 2025 . Pese a la tracción al alza del agro y la agroindustria, el mayor golpe es sufrido por el comercio, lo que además tiene consecuencias en el empleo.

Dato de actividad económica de junio: las estimaciones privadas

La consultora Analytica había estimado que la actividad avanzó 0,3% en junio respecto a mayo, 1,7% respecto a junio de 2025 y dejó una caída de 0,7% en el segundo trimestre. Según el informe, la mejora resultó acotada, insuficiente para revertir la trayectoria de estancamiento del segundo cuarto del año, ya que ese incremento se reflejó de modo dispar entre los indicadores relevados.

Desde Max Capital había detallado que 14 de los 22 indicadores de alta frecuencia que monitorean (que incluyen actividades industriales, construcción, consumo y exportaciones) marcaron variaciones mensuales negativas en el sexto mes del año, lo que sugiere "una dinámica aún más débil para la actividad económica". Sin embargo, este monitor no incluía indicadores del sector agropecuario, que podrían aportar un sesgo positivo, agregaron.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, de Outlier, había expresado que "lamentablemente los datos primarios de junio son peores que los de mayo", aunque aclaro que, dado que mayo sorprendió por la negativa, ese efecto "capaz compensa un poco". "Se confirma que la actividad sigue corriendo muy por debajo de lo esperado. Las expectativas van a seguir corrigiendo a la baja", opinó el experto.