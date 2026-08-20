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Horóscopo de hoy, viernes 21 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 21 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para hoy jueves 20 de agosto, signo por signo
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La Luna en Sagitario te da ese empujón que necesitabas Aries. Entusiasmo con criterio, ideal para cerrar la semana con sensación de avance. Y ojo, porque también pinta buen momento para ordenar números y proyectar ganancias.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El cielo te invita a mirar con más optimismo y recuperar confianza en lo que venís armando. Compartir ideas abre nuevas puertas. En lo económico, una inversión paciente empieza a mostrar frutos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La Luna activa tus vínculos y favorece charlas que amplían horizontes. Una propuesta inesperada puede cambiar tu perspectiva Géminis. En finanzas, escuchar consejos puede ahorrarte más de un dolor de cabeza.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La energía del día te regala estabilidad y te recuerda que los gestos concretos valen más que las promesas Cáncer. En lo material, un pago pendiente puede darte alivio.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El Sol se despide de tu signo con fuerza y la Luna te acompaña para transformar inspiración en acción. Buen combo para animarte a algo nuevo Leo. En plata, es momento de poner orden y animarte a planear a largo plazo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El cielo te invita a levantar la mirada y simplificar lo que parecía complicado. Una charla puede ser la clave. En lo económico, un ajuste chiquito puede mejorar mucho tu balance Virgo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Venus en tu signo te regala vínculos sólidos y decisiones compartidas que crecen con base firme Libra. En finanzas, asociarte puede ser más rentable que ir solo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La energía del día te ayuda a mirar con confianza y menos dramatismo. Se abre una visión de futuro aunque no tengas todas las respuestas Escorpio. En dinero, pensar en el largo plazo te da tranquilidad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La Luna en tu signo activa entusiasmo y dirección. Una intuición que se convierte en proyecto este viernes. En lo financiero, una idea creativa puede transformarse en ingreso extra.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Saturno te recuerda que responsabilidad y disfrute pueden ir de la mano Sagitario. El día te muestra que no todo es carga. En plata, tu disciplina empieza a rendir frutos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El cielo favorece ideas y proyectos mirando al futuro, conectando entusiasmo con estrategia Acuario. En lo económico, innovar puede ser tu mejor inversión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La Luna te invita a mirar más lejos y confiar en una nueva etapa Piscis. Decisiones prácticas mezcladas con intuición te dan seguridad. En finanzas, un cambio de rumbo puede abrirte oportunidades inesperadas.

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