INDEC: el superávit comercial alcanzó los u$s2.115 millones en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que las exportaciones representaron u$s8.854 millones, mientras que las importaciones bajaron a los u$s6.739 millones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el intercambio comercial de bienes registró un superávit de u$s2.115 millones durante el mes de julio , a raíz de un marcado incremento en las ventas al exterior.

Los sueldos subieron en junio un 2,9% pero los privados no lograron ganarle a la inflación

Las exportaciones totales ascendieron a u$s8.854 millones , una cifra que representa un incremento interanual del 14,1% . Esta suba se fundamenta en un incremento interanual del 12,4% en los precios internacionales y un alza del 1,5% en las cantidades comercializadas.

Por su parte, las importaciones sumaron u$s6.739 millones , lo cual equivale a una baja del 1,7% frente al mismo mes del año anterior. En este sector, los precios crecieron un 8,4%, mientras que los volúmenes adquiridos exhibieron una caída del 9,2%.

El desempeño exportador se apoyó en los saltos de las manufacturas de origen agropecuario , que aportaron u$s3.064 millones , y las manufacturas de origen industrial , con u$s2.170 millones . El sector de productos y primarios también contribuyó de manera significativa al ingreso de divisas. Las ventas de estos recursos totalizaron u$s2.110 millones.

Con estos resultados, la balanza comercial acumula 32 meses consecutivos con saldos a favor . Además, el monto mensual batió las previsiones de los analistas del mercado y elevó el superávit en lo que va del año a u$s16.038 millones.

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio y 0,8% con respecto a mayo

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. El incremento estuvo impulsado por "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" y "Pesca", principalmente.

"Pesca" registró la mayor suba interanual (247,6%) en junio 2026; y "Explotación de minas y canteras" la mayor tracción positiva (0,61 p.p.). "Administración pública, defensa y seguridad social" contó con la mayor baja (-1,5%) e incidencia negativa (-0,07 p.p.).

Los sectores que también registraron variaciones interanuales elevadas, además de Pesca, fueron "Explotación de minas y canteras" (15,6%), "Intermediación financiera" (5,1%), "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (4,6%).

El indicador atraía la atención de analistas y funcionarios porque el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que sería el punto de partida de los "mejores 18 meses de las últimas décadas" para la economía argentina.

En mayo, a contramano de lo que esperaba el mercado, la economía sufrió su segunda caída mensual al hilo con un 0,5% de baja respecto a abril y apenas 0,2% superior a la de mayo de 2025. Pese a la tracción al alza del agro y la agroindustria, el mayor golpe es sufrido por el comercio, lo que además tiene consecuencias en el empleo.