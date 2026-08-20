20 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

INDEC: el superávit comercial alcanzó los u$s2.115 millones en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que las exportaciones representaron u$s8.854 millones, mientras que las importaciones bajaron a los u$s6.739 millones.

Por
El Indec detalló el superávit comercial de julio.

El Indec detalló el superávit comercial de julio.

Telam

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el intercambio comercial de bienes registró un superávit de u$s2.115 millones durante el mes de julio, a raíz de un marcado incremento en las ventas al exterior.

Aunque los sueldos suben en las estadísticas, la plata rinde menos en la vida cotidiana.
Te puede interesar:

Los sueldos subieron en junio un 2,9% pero los privados no lograron ganarle a la inflación

Las exportaciones totales ascendieron a u$s8.854 millones, una cifra que representa un incremento interanual del 14,1%. Esta suba se fundamenta en un incremento interanual del 12,4% en los precios internacionales y un alza del 1,5% en las cantidades comercializadas.

Por su parte, las importaciones sumaron u$s6.739 millones, lo cual equivale a una baja del 1,7% frente al mismo mes del año anterior. En este sector, los precios crecieron un 8,4%, mientras que los volúmenes adquiridos exhibieron una caída del 9,2%.

El super&aacute;vit comercial alcanz&oacute; los u$s2.115 millones en julio.

El superávit comercial alcanzó los u$s2.115 millones en julio.

El desempeño exportador se apoyó en los saltos de las manufacturas de origen agropecuario, que aportaron u$s3.064 millones, y las manufacturas de origen industrial, con u$s2.170 millones. El sector de productos y primarios también contribuyó de manera significativa al ingreso de divisas. Las ventas de estos recursos totalizaron u$s2.110 millones.

Con estos resultados, la balanza comercial acumula 32 meses consecutivos con saldos a favor. Además, el monto mensual batió las previsiones de los analistas del mercado y elevó el superávit en lo que va del año a u$s16.038 millones.

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio y 0,8% con respecto a mayo

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. El incremento estuvo impulsado por "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" y "Pesca", principalmente.

"Pesca" registró la mayor suba interanual (247,6%) en junio 2026; y "Explotación de minas y canteras" la mayor tracción positiva (0,61 p.p.). "Administración pública, defensa y seguridad social" contó con la mayor baja (-1,5%) e incidencia negativa (-0,07 p.p.).

Los sectores que también registraron variaciones interanuales elevadas, además de Pesca, fueron "Explotación de minas y canteras" (15,6%), "Intermediación financiera" (5,1%), "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (4,6%).

El indicador atraía la atención de analistas y funcionarios porque el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que sería el punto de partida de los "mejores 18 meses de las últimas décadas" para la economía argentina.

En mayo, a contramano de lo que esperaba el mercado, la economía sufrió su segunda caída mensual al hilo con un 0,5% de baja respecto a abril y apenas 0,2% superior a la de mayo de 2025. Pese a la tracción al alza del agro y la agroindustria, el mayor golpe es sufrido por el comercio, lo que además tiene consecuencias en el empleo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sigue creciendo el costo de criar y cuidar bebés y niños.

La canasta de crianza volvió a aumentar y cuidar a un menor de entre 6 y 12 años cuesta casi $700 mil

La inflación mayorista bajó al 0,8% en julio.

La inflación mayorista bajó al 0,8% en julio y acumula una suba del 16,6% en lo que va del año

La industria tuvo una leve suba en su capacidad instalada. 

La industria utilizó el 59,1% de su capacidad instalada en junio: los sectores que más cayeron

Las vacaciones de invierno y las salidas a comer afuera fueron las que más pesaron en el bolsillo este mes.

Inflación de julio: el turismo, la cultura y la gastronomía lideraron la subida de los precios

El Indec comunicó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria de julio.

Canasta básica: en julio, una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

El Indec publicó el dato de inflación de julio.

Tras la baja de junio, la inflación rebotó y se ubicó en el 2,1% en julio

Rating Cero

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Se supo quién filtró el polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Despedila"

Se viene la segunda parte de Menem.

Se viene la segunda temporada de Menem: qué se sabe sobre la nueva entrega de la serie

La mediática padeció por un incidente de tránsito.

Nazarena Vélez sufrió un accidente en Panamericana: qué pasó y cómo está

La familia del cantante pidió respeto en un momento difícil.

El devastador pedido de la familia de Lucas Sugo tras la muerte de su hija Florencia

últimas noticias

El primer juicio por la muerte de Maradona fue suspendido.

"No lo van a voltear", el fiscal defendió la continuidad del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Hace 26 minutos
Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

Hace 27 minutos
La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

Hace 32 minutos
Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Se supo quién filtró el polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Despedila"

Hace 36 minutos
La Explotación de minas y canteras registró la mayor tracción positiva de junio.

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo

Hace 56 minutos