El riesgo país perforó el techo de los 500 puntos y se derrumbaron las acciones argentinas en Wall Street La desconfianza inversora se profundiza tras la salida de Marco Lavagna como director del INDEC por la postergación de la nueva fórmula para medir la inflación. En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas cayeron hasta 9%.







Es el mayor salto diario desde noviembre en el índice que mide el J.P. Morgan.

Los bonos soberanos en dólares extienden su sesgo negativo este jueves, con caídas de hasta el 1% en los títulos Bonares y Globales. Esta tendencia bajista empujó al riesgo país, medido por el J.P. Morgan, a un salto del 3,4%, ubicándose en los 519 puntos básicos, su mayor avance diario desde noviembre.

El clima financiero se tensó tras la inesperada renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. La salida del funcionario se produjo luego de que el Gobierno decidiera no aplicar el cambio de fórmula para medir la inflación mensual, una promesa técnica que el organismo había asumido previamente.

Luis Caputo, ministro de Economía, justificó la decisión alegando que los cambios en el IPC se harán "una vez terminado el proceso de desinflación". El funcionario aclaró que junto a Javier Milei rechazaron la modificación por razones técnicas, ya que las nuevas ponderaciones "se basaban en desactualizadas de 2017 y 2018".

Este ruido institucional coincide con el desembarco de una misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) para auditar las metas vigentes. Pese a la incertidumbre del mercado, fuentes del Banco Central manifestaron mantenerse "confiados por los resultados actuales" del programa económico.

A la crisis doméstica se suma un escenario internacional desfavorable, caracterizado por una fuerte aversión global al riesgo. Los principales índices de Wall Street registran retrocesos de hasta el 1,4%, arrastrando consigo a los activos de los mercados emergentes.