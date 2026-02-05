Ventas online: las empresas pidieron "equidad de condiciones" para competir con las plataformas extranjeras

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reportó un incremento del 60% en la facturación en 2025, por encima de la inflación anual. En ese marco, abogaron por mejores condiciones tributarias, especialmente en torno a Ingresos Brutos. "Lo que viene de afuera no paga impuestos", resaltaron.

Las ventas online en el país mostraron en 2025 un crecimiento de 60% en su facturación, con $35.326.983 millones , y superó a la inflación anual del 31%. En ese marco, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) pidieron "equidad" en materia impositiva para poder competir con los productos llegados del exterior.

La entidad difundió este jueves los resultados preliminares de su Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 , que mostró que, a nivel facturación, las categorías con más crecimiento interanual fueron los productos Infantiles (aumentó 209% en facturación), Materiales y herramientas de construcción (+117%), Pasajes y turismo (68%), Deportes (71%), Electrodomésticos línea blanca y marrón (70%) y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza (64% de aumento en facturación) .

En cuanto a las unidades vendidas, se alcanzaron las 645 millones , con un aumento de más del 28%. Alimentos y bebidas, Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín fueron las categorías que más unidades vendieron.

Las órdenes de compra registraron un crecimiento del 3% frente a 2024 y el ticket promedio tuvo un aumento de 55% con respecto al estudio anterior, situado en $143.128.

" El crecimiento del 60% en la facturación del comercio electrónico en Argentina da cuenta de la relevancia que el canal online ha alcanzado dentro del ecosistema comercial . Al mismo tiempo, es importante analizar estos resultados en el contexto económico actual, donde factores como la inflación, la recomposición de precios y la mayor racionalidad del consumo influyen de manera significativa tanto en el ticket promedio como en el volumen de unidades comercializadas", explicó Andrés Zaied , presidente de CACE.

"En este escenario, se observa un consumidor más informado, comparador y selectivo, que prioriza conveniencia y personalización y que obliga a las empresas a elevar sus estándares de servicio, eficiencia operativa y propuesta de valor", añadió.

Comercio electrónico: las empresas pidieron "equidad de condiciones" para competir con las plataformas extranjeras

Desde la cámara destacaron la apertura económica que propone al Gobierno en cuanto a que "trae más oferta y hace que se desarrolle más el mercado", aunque tuvieron sus reservas respecto a las condiciones en las que se compite.

"Creemos que tiene que ser en cierta equidad de condiciones que hoy en día no se están dando del todo, y en ese sentido estamos estudiando cómo hacer para que la carga impositiva del empresario local sea mucho menor", sostuvo Gustavo Sambucetti, director institucional de la cámara.

"En comercio electrónico tenemos un impuesto que impacta mucho: Ingresos Brutos. Al tener, en muchos de los casos, diferente radicación jurídica entre el lugar de venta y el lugar de compra, hay un proceso de retención, de percepción y de saldo a favor que las grandes empresas pueden manejar, pero la mayoría, que son las pymes, termina pasándole el costo y eso le termina perjudicando hasta en 10 puntos de su venta", remarcó.

"Nosotros estamos todos muy acostumbrados a competir como empresas entre nosotros, con los de afuera, es parte de nuestro ADN porque hacemos comercio. Ahora bien, consideramos que tenemos que tener justamente un escenario de equidad", agregó Zaied.

ecommerce comercio electrónico ventas online La apertura económica del gobierno libertario trajo nuevos problemas al ecosistema del e-commerce argentino. Freepik

"Lo que entra de afuera básicamente no paga impuestos. Y acá lo que producimos paga impuestos. Entonces, tenemos que ver la forma de hacer más equitativo eso y mejor para el consumidor argentino. Nosotros estamos muy afectados por un impuesto muy regresivo, que incluso a pequeñas empresas los obliga a dejar de vender en ciertos lugares. No puede mandar a un lugar porque está pagando dos o tres veces el mismo impuesto sobre impuesto sobre impuesto. Es una discusión que está sobre la mesa", señaló.

Por otro lado, plantearon las diferencias entre el comercio electrónico en Argentina y las compras en el extranjero. "Lo bueno de comprar acá es que tenés mayor posibilidad de pagar en cuotas y el producto es nacional. Lo podés tener en tu casa en dos horas, o 24, o 48, según las zonas", destacó Zaied.

"Cuando vos salís a la compra internacional, tenés 15 o 20 de demora. Bueno, ahí empieza un trade off en el consumidor que dice, ¿cuánto me ahorro y cuánto tiempo espero? No solo eso, sino cómo lo pago. Todos esos componentes hacen que no siempre te convenga comprar en el exterior, ya sea que lo necesites rápido o que lo quieras pagar con una mayor o mejor financiación. Todo eso influye", indicó.

Shein y Temu Shein y Temu causaron una revuelta en el mercado de indumentaria en todo el mundo. X (@ChinaDaily)

Por otro lado, en relación a la competencia con los gigantes de Asia como Shein y Temu, Zaied planteó que "en el estudio anual 2024 tenías a Indumentaria en el puesto 8 y ahora desapareció; es consistente, la gente compró menos ropa que otros años en en los e-commerce de Argentina".

"Una explicación lógica y coherente sería que el motivo sea Shein y Temu. No tenemos esos datos pero sí podemos mirar la información y razonar. Indumentaria cayó 14%, es el único rubro que bajó, y por otro lado tenés a esas plataformas y como en todo el mundo hay una discusión muy fuerte hoy en general en Argentina respecto de indumentaria", desarrolló.

"Y también es cierto que a la baja general se le suman estas empresas y los viajes a Chile, parte del crecimiento del turismo también es a compra de productos. Yo creo que es multicausal, pero también hay un fenómeno global con estas plataformas chinas", concluyó.