El requisito fundamental por el que podrían darte de baja la AUH de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es la condición obligatoria que deben cumplir los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.







Anses explicó cuál es el requisito fundamental por el que podrían dar de baja la AUH este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los beneficiarios de la AUH que superen el límite de ingresos permitido, este mes dejarán de cobrar la prestación.

Este límite forma parte del marco legal de la asignación desde su creación y está establecido por el artículo 2 del Decreto 1602/2009, que define la pérdida del derecho si los ingresos del hogar sobrepasan el umbral fijado.

El valor de referencia es el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en diciembre es de $334.800.

Cada mes, tanto el valor de la asignación como el ingreso máximo permitido se ajustan al índice oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solicita que quienes quieran acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplan con una serie de requisitos. Entre ellos, el más importante es no superar el límite de ingresos permitido, que se fija en base al Salario Mínimo Vital y Móvil, que este mes es de $334.800.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en diciembre 2025 La persona que cobre la asignación debe tener a su cargo a la niña, niño, adolescente o persona con discapacidad. Y pueden ser:

Uno de los progenitores de la persona menor.

El tutor de la persona menor.

El curador de la persona con discapacidad.

El pariente por consanguinidad hasta el tercer grado de la persona menor (tíos, primos). Los requisitos por los que te pueden dar de baja la AUH de ANSES El organismo previsional confirmó que el ingreso máximo permitido para cobrar la AUH este mes será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en diciembre asciende a $334.800. De este modo, cualquier familia cuyos ingresos superen ese valor será dada de baja automáticamente del sistema, aunque tendrá la posibilidad de volver a solicitar la prestación si su situación económica cambia.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 El aumento de las prestaciones en diciembre es del 2,3%. En ese sentido, el monto de la AUH pasa a ser de $122.492, y la AUH por Discapacidad sube a $398.853.

Sin embargo, de estas cifras los beneficiarios solo reciben el 80%, ya que el 20% restante se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.