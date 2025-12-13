13 de diciembre de 2025 Inicio
Ni bono ni aguinaldo: este es el beneficio de ANSES que pocos jubilados conocen

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué ayuda se trata. Todo lo que hay que saber.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece una ayuda para que los jubilados y pensionados puedan ahorrar: el programa Beneficios Anses.
  • Es una iniciativa que reúne a más de 7.000 comercios adheridos en todo el país.
  • Para acceder a los descuentos y reintegros solo es necesario pagar con la tarjeta de crédito asociada al haber previsional.
  • Hay descuentos del 10% en supermercados adheridos sin tope de reintegro y beneficios del 20% en rubros de perfumería y limpieza en locales seleccionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene una ayuda especial extra para todos los jubilados y pensionados que no es ni el bono, ni el aguinaldo. Se trata del programa Beneficios Anses, una herramienta clave que permite ahorrar en compras diarias. Con más de 7.000 comercios adheridos en todo el territorio nacional, esta iniciativa permite acceder a descuentos en supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de barrio,

Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.
Qué es Beneficios ANSES

El programa Beneficios Anses ofrece descuentos y reintegros para los beneficiarios de Anses, y además garantiza que haya una variedad de comercios adheridos a lo largo de todo el país.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES

Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses. No se requiere inscripción previa ya que el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo.

Beneficios ANSES 3

Cómo acceder a Beneficios ANSES

Para utilizar el programa no es necesario registrarse. Solo se debe pagar con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en uno de los comercios adheridos. El descuento figura en el ticket o comprobante de compra.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES

El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. En los supermercados, el descuento del 10% se aplica todos los días y sin límite de devolución. En paralelo, el 20% disponible en perfumería y limpieza funciona en tiendas seleccionadas y se reintegra de manera automática en la cuenta bancaria del beneficiario. El listado completo de todos los comercios adheridos se encuentra en la web del organismo.

En el caso de los supermercados, la lista de establecimientos adheridos al programa incluye diferentes modalidades de descuento según el comercio:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% sobre todos los rubros, con un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.
  • Coto y La Anónima: 10% sin tope en todas las categorías.
  • Josimar: 15% en todos los productos, también sin tope.
  • Carrefour: 10% de descuento, hasta $35.000 por transacción.
  • Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por operación, acumulable con otras promociones.
  • Chango Más: 10% de rebaja, con límite de $15.000.
