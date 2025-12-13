Atención ANSES: quiénes pueden cobrar $402.043 antes de que termine diciembre 2025

Anses indicó qué grupo cobra $402.043 en diciembre.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los pagos del último mes del año.
En diciembre las familias beneficiarias de la AUH con tres hijos cobrarán $402.043.
Esa cifra resulta de la suma de la prestación más la Tarjeta Alimentar.
Este mes la AUH tiene un aumento del 2,3%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes del último mes del año. En ese sentido, indicó que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos cobran en diciembre un total de $402.043, por la suma de la prestación mensual y la Tarjeta Alimentar.