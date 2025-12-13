Atención ANSES: quiénes pueden cobrar $402.043 antes de que termine diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes son los beneficiarios que reciben este monto. Por + Seguir en







Anses indicó qué grupo cobra $402.043 en diciembre. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los pagos del último mes del año.

En diciembre las familias beneficiarias de la AUH con tres hijos cobrarán $402.043.

Esa cifra resulta de la suma de la prestación más la Tarjeta Alimentar.

Este mes la AUH tiene un aumento del 2,3%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes del último mes del año. En ese sentido, indicó que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos cobran en diciembre un total de $402.043, por la suma de la prestación mensual y la Tarjeta Alimentar.

AUH ANSES Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo Freepik AUH de ANSES: monto de diciembre 2025 Este mes la AUH se actualiza mediante la Resolución 361/2025. En ese sentido, el monto asciende a $122.492, aunque de ese total las familias cobran $97.993,60.

En el caso de la AUH por discapacidad, la cifra sube a $398.853, aunque solo se abonan $319.082,40.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar se mantiene sin aumento también este mes: