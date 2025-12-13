13 de diciembre de 2025 Inicio
Atención ANSES: quiénes pueden cobrar $402.043 antes de que termine diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes son los beneficiarios que reciben este monto.

Anses indicó qué grupo cobra $402.043 en diciembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los pagos del último mes del año.
  • En diciembre las familias beneficiarias de la AUH con tres hijos cobrarán $402.043.
  • Esa cifra resulta de la suma de la prestación más la Tarjeta Alimentar.
  • Este mes la AUH tiene un aumento del 2,3%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes del último mes del año. En ese sentido, indicó que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos cobran en diciembre un total de $402.043, por la suma de la prestación mensual y la Tarjeta Alimentar.

Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo

AUH de ANSES: monto de diciembre 2025

Este mes la AUH se actualiza mediante la Resolución 361/2025. En ese sentido, el monto asciende a $122.492, aunque de ese total las familias cobran $97.993,60.

En el caso de la AUH por discapacidad, la cifra sube a $398.853, aunque solo se abonan $319.082,40.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar se mantiene sin aumento también este mes:

  • $52.250: familias con un hijo
  • $81.936: familias con dos hijos
  • $108.062: familias con tres hijos o más

Quiénes pueden cobrar $402.043 en diciembre 2025

Cobran $402.043 las familias titulares de la AUH con 3 hijos por la suma de la AUH ($293.981) y el monto de la Tarjeta Alimentar ($108.062).

