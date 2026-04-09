El petróleo cayó por debajo de los u$s100 tras las negociaciones con Líbano anunciadas por Israel El precio del barril de Brent perforó el piso de los u$s100 sobre el que se había mantenido hace semanas debido a la guerra en Medio Oriente. Cae la cotización de YPF en Wall Street. Por + Seguir en







El petróleo se desplomó tras el anuncio de las negociaciones entre Israel y Líbano.

El precio del petróleo se desplomó por debajo de los u$s100, piso que había superado debido a la guerra en Medio Oriente impulsada por Estados Unidos e Israel. Este jueves el barril de Brent cotizó en la franja de u$s95 y u$s98 después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara que negociará la paz con Líbano.

Mientras el barril WTI, de referencia en Estados Unidos, opera en torno a los u$s97. Es decir, sus precios cayeron tras el alto al fuego acatado por el presidente Donald Trump y Netanyahu. Lo mismo pasó con el valor de las acciones de empresas relacionadas al sector petrolero, como YPF, y las bolsas bursátiles de todo el mundo.

La bolsa de Frankfurt anotó una caída de 1,35%; la de París, recortó 0,22%; y Londres 0,04%. Los principales índices de la Bolsa de Wall Street acompañaron la tendencia a la baja: el Dow Jones retrocedía0,47%, los del S&P 500 perdía 0,39%, mientras los de Nasdaq recortaban 0,31% en el inicio de la rueda. El Nikkei de Tokio cayó 0,73%; Shanghai -0,72% y el Hang Seng de Hong Kong -0,54%.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron sus mayores caídas en BBVA (-2,06%); YPF (-1,26%) y Cresud (-1,12%). Mientras que los bonos argentinos en el exterior subían hasta 0,56% y el riesgo país se ubicaba en 573 puntos básicos, manteniendo su tendencia a la baja.

Las "negociaciones directas" con Líbano que anunció Israel Netanyahu anunció que "luego de reiterados pedidos de Líbano" indicarle a su gabinete abrir las "negociaciones directas con Líbano sin demora" para abordar "el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz" entre ambos países.

Además, según su oficina, Netanyahu agradeció "el llamado del primer ministro libanés a desmilitarizar Beirut". Las conversaciones directas comenzarán la próxima semana, informó la cadena estatal israelí Kan TV. El mismo medio afirmó que las charlas se llevarán a cabo bajo el patrocinio de Estados Unidos. Líbano estará representado por la embajadora ante Estados Unidos Nada Hamadeh Moawad e Israel por el embajador Yechiel Leiter.