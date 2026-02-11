El paso a paso para inscribirse a las Becas Progresar de ANSES y cobrar en marzo 2026

11 de febrero de 2026 Inicio
Los beneficiarios también pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web de ANSES o a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando su número de CUIL y clave de seguridad social.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en 2026 el programa de Becas Progresar, destinado a acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica.

  • El monto general del beneficio se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor.

  • Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse.

  • La inscripción para este año aún no tiene una fecha oficial confirmada, aunque las estimaciones oficiales y de fuentes educativas señalan que el proceso suele habilitarse entre marzo y abril, con una posible segunda convocatoria más adelante en el año.

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mantiene en 2026 el programa de Becas Progresar, destinado a acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica, profesional y laboral, buscando garantizar el derecho a la educación. La inscripción suele abrirse al inicio del ciclo lectivo, entre marzo y abril.

Esta asignación está destinada a personas que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.
El monto general del beneficio se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año.

Tras el cierre de 2025, dicha retención hecha durante el año pasado ya puede ser reclamada, siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

  • Edad: entre 16 y 35 años, dependiendo de la línea de beca.
  • Estudios: ser alumno regular en una institución educativa (secundaria, terciaria, universitaria) o estar cursando formación profesional.
  • Situación laboral: no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
  • Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal y DNI.
  • Deben ser estudiantes regulares en una institución oficial o reconocida.
  • Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.

Becas Progresar de ANSES: montos de febrero 2026

Existen diferentes líneas de becas, según el nivel educativo:

  • Progresar Nivel Obligatorio (de 16 a 24 años): para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios.
  • Progresar Nivel Superior (hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados): orientado a estudiantes terciarios y universitarios.
  • Progresar Trabajo (18 a 35 años para quienes no tienen trabajo formal): destinado a quienes realizan cursos de formación profesional en instituciones avaladas por el Ministerio de Capital Humano.

El monto que Anses otorga a los beneficiarios de las Becas Progresar es de $35.000 por mes, organizado en un esquema de pago en 12 cuotas que van desde enero a diciembre. Sin embargo, de esos $35.000, los beneficiarios solo reciben el 80% ($28.000) durante el año.

Becas Progresar ANSES
Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES

La inscripción para este año aún no tiene una fecha oficial confirmada, aunque las estimaciones oficiales y de fuentes educativas señalan que el proceso suele habilitarse entre marzo y abril, con una posible segunda convocatoria más adelante en el año.

El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

  • Registrarse en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.
  • Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.
  • Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.
  • Enviar el formulario y verificar que los datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso.

Una vez terminada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos, y luego se publican los resultados de adjudicación para saber quiénes pueden comenzar a cobrar la beca.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El cronograma de pago de febrero 2026 difundido oficialmente aplica para todas las líneas del programa y se deposita directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante. Las fechas de cobro para el segundo mes del año son:

  • 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
  • 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
  • 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
  • 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
  • 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios también pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web de ANSES o a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando su número de CUIL y clave de seguridad social.

Becas progresar ANSES
