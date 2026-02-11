El paso a paso para inscribirse a las Becas Progresar de ANSES y cobrar en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene la ayuda económica destinada a acompañar la formación educativa de jóvenes y adultos. Quiénes pueden solicitarla.

El Gobierno nacional , a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , mantiene en 2026 el programa de Becas Progresar , destinado a acompañar a miles de jóvenes y adultos en su formación académica, profesional y laboral, buscando garantizar el derecho a la educación. La inscripción suele abrirse al inicio del ciclo lectivo , entre marzo y abril.

El monto general del beneficio se mantiene en $35.000 mensuales . Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año.

Tras el cierre de 2025 , dicha retención hecha durante el año pasado ya puede ser reclamada, siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos .

Para acceder al beneficio , los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.

Becas Progresar de ANSES: montos de febrero 2026

Existen diferentes líneas de becas, según el nivel educativo:

Progresar Nivel Obligatorio (de 16 a 24 años) : para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios.

: para quienes deseen finalizar estudios primarios o secundarios. Progresar Nivel Superior (hasta 25 para ingresantes y 30 para avanzados) : orientado a estudiantes terciarios y universitarios.

: orientado a estudiantes terciarios y universitarios. Progresar Trabajo (18 a 35 años para quienes no tienen trabajo formal): destinado a quienes realizan cursos de formación profesional en instituciones avaladas por el Ministerio de Capital Humano.

El monto que Anses otorga a los beneficiarios de las Becas Progresar es de $35.000 por mes, organizado en un esquema de pago en 12 cuotas que van desde enero a diciembre. Sin embargo, de esos $35.000, los beneficiarios solo reciben el 80% ($28.000) durante el año.

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES

La inscripción para este año aún no tiene una fecha oficial confirmada, aunque las estimaciones oficiales y de fuentes educativas señalan que el proceso suele habilitarse entre marzo y abril, con una posible segunda convocatoria más adelante en el año.

El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Registrarse en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.

Enviar el formulario y verificar que los datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso.

Una vez terminada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos, y luego se publican los resultados de adjudicación para saber quiénes pueden comenzar a cobrar la beca.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El cronograma de pago de febrero 2026 difundido oficialmente aplica para todas las líneas del programa y se deposita directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante. Las fechas de cobro para el segundo mes del año son:

9 de febrero : DNI terminados en 0 y 1

: DNI terminados en 0 y 1 10 de febrero : DNI terminados en 2 y 3

: DNI terminados en 2 y 3 11 de febrero : DNI terminados en 4 y 5

: DNI terminados en 4 y 5 12 de febrero : DNI terminados en 6 y 7

: DNI terminados en 6 y 7 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios también pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web de ANSES o a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando su número de CUIL y clave de seguridad social.