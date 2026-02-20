El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones: cuál será el monto mínimo en el mes de marzo

La iniciativa quedó reglamentada a través de la Resolución 38/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Las actualizaciones se ajustarán según la inflación.

Con la publicación de la Resolución 38/2026 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir del mes de marzo.

El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

De acuerdo con el texto, los montos regirán con una actualización del 2,88% en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para enero.

La medida se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso ajustes mensuales de los haberes previsionales en función de la inflación.

Según la resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $369.600,88 , mientras que el haber máximo se fijó en $2.487.063,95 .

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizará a $169.075,53 , y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.680,70 desde el tercer mes del año.

Además, se establecieron nuevas bases imponibles para los aportes previsionales. La base mínima quedó fijada en $124.481,49, mientras que la máxima será de $4.045.590,45 para el período devengado marzo de 2026.

Actualización por inflación

La suba del 2,88% surge de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC, y se aplica en el marco del artículo 32 de la Ley 24.241, modificado por el DNU 274/24.

Asimismo, la resolución contempla la actualizaciókn de las remuneraciones de los trabajadores que cesen en su actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten el beneficio previsional a partir del 1° de marzo, conforme a los índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

De esta manera, el organismo previsional vuelve a ajustar los haberes en línea con la inflación mensual, en un contexto de continuidad del esquema de movilidad basado exclusivamente en la evolución de los precios.