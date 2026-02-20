20 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones: cuál será el monto mínimo en el mes de marzo

La iniciativa quedó reglamentada a través de la Resolución 38/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Las actualizaciones se ajustarán según la inflación.

Por
El mínimo de las jubilaciones será $369.600

El mínimo de las jubilaciones será $369.600,88.

Con la publicación de la Resolución 38/2026 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir del mes de marzo.

Ante su liquidación, Galeno ART despidió a más de 600 trabajadores.
Te puede interesar:

El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

De acuerdo con el texto, los montos regirán con una actualización del 2,88% en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para enero.

La medida se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso ajustes mensuales de los haberes previsionales en función de la inflación.

ANSES
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados desde marzo

Según la resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo se fijó en $2.487.063,95.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizará a $169.075,53, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.680,70 desde el tercer mes del año.

Además, se establecieron nuevas bases imponibles para los aportes previsionales. La base mínima quedó fijada en $124.481,49, mientras que la máxima será de $4.045.590,45 para el período devengado marzo de 2026.

Actualización por inflación

La suba del 2,88% surge de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC, y se aplica en el marco del artículo 32 de la Ley 24.241, modificado por el DNU 274/24.

Asimismo, la resolución contempla la actualizaciókn de las remuneraciones de los trabajadores que cesen en su actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten el beneficio previsional a partir del 1° de marzo, conforme a los índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

De esta manera, el organismo previsional vuelve a ajustar los haberes en línea con la inflación mensual, en un contexto de continuidad del esquema de movilidad basado exclusivamente en la evolución de los precios.

jubilaciones marzo

Noticias relacionadas

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Embarazo, este viernes 20 de febrero

A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.

El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

Las exportaciones subieron casi un 20% en enero.

Superávit comercial en enero: rozó los u$s2.000 millones, impulsado por el salto de las exportaciones

El ICC mide las variaciones mensuales en el costo de construcción privada de viviendas en CABA y 24 partidos del conurbano.

El costo de la construcción subió 2,3% en enero y la mano de obra lideró el aumento

La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Rating Cero

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

últimas noticias

El destino se ubica dentro del área natural protegida del Parque Provincial Copahue.

Vacaciones en Argentina 2026: el pueblo desconocido con un volcán y aguas termales

Hace 16 minutos
El mínimo de las jubilaciones será $369.600,88.

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones: cuál será el monto mínimo en el mes de marzo

Hace 20 minutos
El proyecto de reforma laboral plantea cambios en las indemnizaciones y horas extras.

Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados

Hace 5 horas
Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.

Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Hace 6 horas
Milei agradeció a los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Termina con 70 años de atrasos"

Hace 6 horas