Facturación mínima, límites patrimoniales, pagos al día y una advertencia clave sobre el saldo a favor. Punto por punto, qué revisa el sistema y cómo evitar la baja automática que deja sin cobertura médica al titular y su grupo familiar.

Tras la baja masiva registrada en 2024 por la falta de reempadronamiento , el Monotributo Social volvió a quedar bajo la lupa. Los nuevos controles automáticos implementados por el Gobierno nacional endurecieron las condiciones de permanencia y hoy miles de beneficiarios están en riesgo de quedar fuera del régimen.

La consecuencia más delicada no es impositiva : cuando se produce la exclusión , también se pierde la obra social del titular y de todo su grupo familiar.

Durante el debate de la Ley de Medidas Fiscales , el esquema incluso estuvo cerca de ser eliminado. Finalmente, el beneficio se mantuvo, aunque con mayores exigencias y controles sistémicos .

No se exige una facturación mínima en pesos, pero sí movimiento . Si el contribuyente no emite al menos seis comprobantes en seis meses, el sistema puede activar la baja automática . Para este régimen continúan habilitadas tanto la factura en papel como la electrónica.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

La falta de pago durante tres períodos consecutivos deriva en la exclusión de oficio .

3. Declarar una sola actividad económica

Es uno de los errores más frecuentes. El monotributo social permite inscribirse en una única actividad. Si el sistema detecta más de una, se pierde el beneficio.

4. Respetar los límites patrimoniales

El régimen establece incompatibilidades vinculadas a bienes registrados:

Hasta tres vehículos, con una antigüedad mínima de cinco años.

Hasta dos inmuebles.

En caso de poseer dos propiedades, en una de ellas debe desarrollarse la actividad económica declarada.

5. La baja implica perder la cobertura de salud

La exclusión genera automáticamente la caída de la obra social. La situación se volvió más compleja tras la entrada en vigencia del Decreto 951/2024, que estableció que las obras sociales ya no están obligadas a aceptar monotributistas, salvo aquellas incluidas en un listado específico.

Esto implica que una persona que contaba con determinada prestadora —por ejemplo, para tratamientos por discapacidad— puede perderla y no volver a elegirla, aun cuando logre reinscribirse. Además, el alta nuevamente en el régimen suele demorar varios meses.

6. No reimputar el saldo a favor

Una de las principales advertencias es no utilizar el saldo a favor que figura en la cuenta corriente. En muchos casos, ese monto surge por errores del sistema que no reconoce correctamente a los integrantes del grupo familiar.

Si se reimputa el saldo:

Se genera una reversión en los registros de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Se desfinancia a la obra social que ya brindó prestaciones.

Puede interrumpirse el subsidio estatal.

Incluso cuando el saldo a favor es real —por ejemplo, por un pago duplicado— tampoco se recomienda utilizarlo, ya que el Estado puede dejar de transferir su parte correspondiente.

7. Revisar la situación antes de la baja

El monotributista social tiene derecho a controlar su estado registral y corregir inconsistencias antes de que se concrete la exclusión. Realizar controles periódicos permite anticiparse a posibles inconsistencias y evitar la pérdida de la cobertura médica y de la formalidad laboral.