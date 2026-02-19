19 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

La Superintendencia de Seguros de la Nación lo decidió después de que la compañía asegurara que no tenía forma de saldar una deuda millonaria. De esta manera, se dispuso su liquidación forzosa.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le revocó la autorización para operar a la compañía Galeno A.R.T. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996. Ante esta situación, la empresa despidió a más de 600 de sus trabajadores.

La decisión se tomó después de que la SSN detectara un déficit de capital superior a los $12.900 millones en sus estados contables, presentados en septiembre de 2025. El ente regulador le otorgó plazos legales para presentar un plan de saneamiento y reintegrar los fondos, pero Galeno declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo y reconoció su imposibilidad financiera para regularizar su situación.

De esta manera, la SSN, a cargo de Guillermo Plate, resolvió extender la inhibición general de los bienes de Galeno ART que se había impuesto el pasado 17 de noviembre. Ahora, este congelamiento alcanza a la totalidad de sus cuentas bancarias, incluyendo las cuentas corrientes.

Además, el ente regulador dispuso la intervención del Fondo de Reserva destinado a respaldar las reservas de las ART, una vez que se dicte la autoapertura de la liquidación judicial. Se designó a Pablo Aníbal Cuntari como el apoderado especial para solicitar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva, para garantizar que se cubran las prestaciones que Galeno dejará de pagar.

