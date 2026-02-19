El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

La Superintendencia de Seguros de la Nación lo decidió después de que la compañía asegurara que no tenía forma de saldar una deuda millonaria. De esta manera, se dispuso su liquidación forzosa.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le revocó la autorización para operar a la compañía Galeno A.R.T. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996. Ante esta situación, la empresa despidió a más de 600 de sus trabajadores.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La decisión se tomó después de que la SSN detectara un déficit de capital superior a los $12.900 millones en sus estados contables, presentados en septiembre de 2025. El ente regulador le otorgó plazos legales para presentar un plan de saneamiento y reintegrar los fondos, pero Galeno declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo y reconoció su imposibilidad financiera para regularizar su situación.

De esta manera, la SSN, a cargo de Guillermo Plate, resolvió extender la inhibición general de los bienes de Galeno ART que se había impuesto el pasado 17 de noviembre. Ahora, este congelamiento alcanza a la totalidad de sus cuentas bancarias, incluyendo las cuentas corrientes.

Además, el ente regulador dispuso la intervención del Fondo de Reserva destinado a respaldar las reservas de las ART, una vez que se dicte la autoapertura de la liquidación judicial. Se designó a Pablo Aníbal Cuntari como el apoderado especial para solicitar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva, para garantizar que se cubran las prestaciones que Galeno dejará de pagar.

Luego de que FATE anunciara el cierre de su planta en San Fernando y la desvinculación de más de 900 trabajadores, operarios cortaron este jueves la autopista Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires , junto a gremios y organizaciones de izquierda.

La columna partió cerca de las 8 de la mañana desde la fábrica, donde el clima es de incertidumbre y bronca. Según informaron desde el sindicato, dentro del establecimiento permanecen alrededor de 100 trabajadores que decidieron quedarse para “defender su puesto de trabajo” ante la decisión empresarial.

A la movilización se sumaron distintas agrupaciones de izquierda, que expresaron su solidaridad con los despedidos y acompañaron la protesta en las inmediaciones de la planta. El reclamo apunta tanto a la empresa como al Gobierno, en un contexto de fuerte conflictividad laboral.

Embed - PARO de la CGT: TRABAJADORES CORTAN PANAMERICANA

La presencia de las fuerzas de seguridad elevó la tensión en la zona, mientras el tránsito comenzó a registrar demoras y desvíos. Sobre la autopista se desplegó un fuerte operativo de Gendarmería Nacional, cuyos mandos negociaron con los manifestantes para evitar el corte total y liberar la circulación.

Con el operativo, primero se logró liberar un carril y luego toda la mano que habían cortado los manifestantes. "Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza", había indicado un gendarme a los trabajadores que se concentraban allí.

Una hora después del inicio de la protesta, al menos dos carriles habían quedado despejados y la manifestación se había desplazado a la parte lateral de la autopista. La protesta se instaló en el cruce de la calle Uruguay, a la altura de la localidad de Virreyes, en el norte del Gran Buenos Aires, a pocos metros de la sede de Fate.

El conflicto se produce apenas un día después de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de encauzar la situación y abrir una instancia de negociación entre las partes.