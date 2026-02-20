20 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 370.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las tasas actuales permiten proyectar ganancias con mayor previsibilidad. Elegir bien el canal impacta directamente en el resultado final.

Las alternativas electrónicas logran posicionarse con mejores resultados en el corto plazo.

  • Un depósito de $370.000 a 30 días permite obtener una ganancia conocida desde el inicio.
  • Las tasas actuales presentan diferencias según se opere en sucursal o mediante canales digitales.
  • La constitución electrónica ofrece un rendimiento superior con el mismo plazo de inversión.
  • El escenario inflacionario más estable mejora la evaluación de este instrumento tradicional.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa utilizada por quienes buscan una opción simple para resguardar su dinero y generar un ingreso adicional en el corto plazo. Con una colocación de $370.000 durante 30 días, es posible calcular de antemano cuánto se obtendrá al vencimiento según la modalidad elegida.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Durante los primeros meses de 2026, el contexto económico muestra una dinámica más previsible en comparación con períodos anteriores. La moderación en la suba de precios y la estabilidad de las tasas hacen que muchos ahorristas vuelvan a considerar este tipo de herramienta para administrar excedentes de liquidez.

Las entidades financieras mantienen esquemas diferenciados que premian la operatoria digital, por lo que comparar condiciones antes de invertir es un paso clave para potenciar y mejorar el resultado.

banco nacion

Cuánto ganas por depositar $370.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $370.000 a 30 días, los rendimientos dependen del canal a través del cual se realice la operación. Por ejemplo, en una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $6.234,25. De esta manera, al finalizar el período el monto total asciende a $376.234,25.

Si la constitución se hace por medios electrónicos, como por home banking o aplicación, la tasa nominal anual sube al 25,00% y la TEA al 28,08%. En este caso, la ganancia es de $7.602,74, llevando el total a cobrar a $377.602,74.

La diferencia permite ver la política de los bancos de impulsar el uso de plataformas digitales mediante mejores condiciones, lo que permite obtener mayor rentabilidad sin modificar ni el capital ni el plazo elegido.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones inflacionarias para el inicio de 2026 se ubican en torno al 2% mensual, un nivel más moderado que acerca los rendimientos de estas colocaciones a una situación de mayor equilibrio frente a la variación de precios.

En este sentido, las alternativas electrónicas logran posicionarse con mejores resultados en el corto plazo, ya que sus tasas más elevadas permiten acompañar con mayor eficacia el ritmo inflacionario. Aunque el margen no sea amplio, la renovación mensual del capital junto con los intereses hace posible sostener un desempeño acumulativo. Por eso, observar la evolución de las tasas y ajustar las decisiones financieras resulta fundamental para preservar la capacidad de compra a lo largo del tiempo.

