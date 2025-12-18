18 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

La medida rige para el ciclo comercial 2026 y se formalizó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. El trámite estará habilitado por diez días corridos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca abrió el plazo para que las empresas interesadas accedan a la cuota de exportación de carnes vacunas hacia Estados Unidos correspondiente al ciclo comercial 2026. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 249/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según la normativa, el período de inscripción comenzó a regir desde la entrada en vigencia de la resolución y se extenderá por un lapso de diez días corridos. El cupo comprende carnes vacunas deshuesadas, frescas, enfriadas o congeladas con destino al mercado estadounidense.

Las firmas deberán realizar el trámite a través de la plataforma TAD, mediante el formulario “Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota carnes a Estados Unidos. Ciclo 2026”, y presentar la documentación requerida para cumplir con los requisitos de acceso al contingente.

Desde la cartera agropecuaria señalaron que el esquema busca asegurar un abastecimiento regular durante todo el período comercial y sostener la presencia argentina en el mercado estadounidense, bajo el objetivo de consolidar una “Marca País”.

Además, la resolución contempla la posibilidad de habilitar adelantos de cupo para evitar interrupciones en la operatoria comercial entre ambos países mientras se define la adjudicación definitiva del nuevo ciclo.

La apertura del proceso se da en un contexto de ampliación del contingente disponible: a fines de octubre, Estados Unidos elevó la cuota de importación de carne vacuna argentina de 20.000 a más de 80.000 toneladas, lo que incrementa el volumen a distribuir entre los exportadores locales.

