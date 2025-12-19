Morena Beltrán recordó el tenso cruce que mantuvo con Juan Román Riquelme en el año 2022, cuando le había consultado algo puntual sobre Boca y terminó muy incómoda. El presidente no tomó bien la pregunta y su contestación se hizo viral.
En aquel entonces la periodista se hizo viral por la incómoda respuesta del presidente del club Xeneize, que le valió cientos de críticas en redes sociales.
En una entrevista por el programa de ESPN del que ella participaba, le consultó: "Tu perspectiva de volante central me sorprende en cierto punto..."
Después de un silencio algo largo, respondió con palabras que hasta sonaron algo irónicas: “No, yo creo que el volante central, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color”. Ese comentario, con el que parecía querer desacreditar a la joven, incomodó inmediatamente a Beltrán.
"Me angustió mucho porque usaba mucho Twitter y me acuerdo que era una carnicería total”, reconoció en una entrevista.
Pero, para dejar atrás la polémica, le puso paños fríos a la situación: “Después he tenido otro cruces, en otras entrevistas, y me contestó lo más bien. Le he preguntado cosas que me parecieron valiosas también y hemos conversado lo más bien. Yo creo que para él fue ese episodio, por ahí no sé si le gustó tanto la pregunta pero quedó ahí”.