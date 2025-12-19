Morena Beltrán recordó su fuerte cruce con Juan Román Riquelme por una pregunta sobre Boca En aquel entonces la periodista se hizo viral por la incómoda respuesta del presidente del club Xeneize, que le valió cientos de críticas en redes sociales. Por + Seguir en







Riquelme se cruzó con Morena Beltrán por la forma de juego en el fútbol. Captura de pantalla

Morena Beltrán recordó el tenso cruce que mantuvo con Juan Román Riquelme en el año 2022, cuando le había consultado algo puntual sobre Boca y terminó muy incómoda. El presidente no tomó bien la pregunta y su contestación se hizo viral.

En una entrevista por el programa de ESPN del que ella participaba, le consultó: "Tu perspectiva de volante central me sorprende en cierto punto..."

Después de un silencio algo largo, respondió con palabras que hasta sonaron algo irónicas: “No, yo creo que el volante central, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color”. Ese comentario, con el que parecía querer desacreditar a la joven, incomodó inmediatamente a Beltrán.

"Me angustió mucho porque usaba mucho Twitter y me acuerdo que era una carnicería total", reconoció en una entrevista.