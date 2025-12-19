19 de diciembre de 2025 Inicio
Morena Beltrán recordó su fuerte cruce con Juan Román Riquelme por una pregunta sobre Boca

En aquel entonces la periodista se hizo viral por la incómoda respuesta del presidente del club Xeneize, que le valió cientos de críticas en redes sociales.

Riquelme se cruzó con Morena Beltrán por la forma de juego en el fútbol.

Riquelme se cruzó con Morena Beltrán por la forma de juego en el fútbol.

Morena Beltrán recordó el tenso cruce que mantuvo con Juan Román Riquelme en el año 2022, cuando le había consultado algo puntual sobre Boca y terminó muy incómoda. El presidente no tomó bien la pregunta y su contestación se hizo viral.

Martín Palermo, ídolo de Boca. 
En una entrevista por el programa de ESPN del que ella participaba, le consultó: "Tu perspectiva de volante central me sorprende en cierto punto..."

Después de un silencio algo largo, respondió con palabras que hasta sonaron algo irónicas: “No, yo creo que el volante central, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color”. Ese comentario, con el que parecía querer desacreditar a la joven, incomodó inmediatamente a Beltrán.

Pero, para dejar atrás la polémica, le puso paños fríos a la situación: “Después he tenido otro cruces, en otras entrevistas, y me contestó lo más bien. Le he preguntado cosas que me parecieron valiosas también y hemos conversado lo más bien. Yo creo que para él fue ese episodio, por ahí no sé si le gustó tanto la pregunta pero quedó ahí”.

