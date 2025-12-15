15 de diciembre de 2025 Inicio
Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Prepararla con anticipación y aplicarla con paciencia puede marcar la diferencia en la mesa familiar. Fuego tranquilo, un rocío cada tanto y listo: una técnica simple que transforma el clásico asado de las Fiestas.

Por
  • Es una preparación de agua y sal aromatizada que humecta la carne mientras se cocina.
  • Potencia el sabor del asado sin tapar el gusto real de cada corte.
  • Ayuda a que la cocción sea más pareja, sobre todo cuando hay muchos cortes en la parrilla.
  • Funciona tanto para carnes rojas como para achuras y pollo.

En la previa de las Fiestas, cuando la parrillada suele reunir a mucha gente y distintos cortes conviven en la parrilla, la salsa aromatizada aparece como una aliada infalible. ¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?

En TikTok, el creador Edgardo Ríos (@mambrunense) se volvió viral al explicar que la salmuera no tiene misterio, pero sí método: funciona como un caldito aromático con sal que humecta la carne mientras se cocina y le aporta perfume sin tapar su sabor real.

La clave está en entender que la salmuera potencia el asado, no lo disfraza.

asado

De qué manera podés hacer la salmuera perfecta para el asado

Según explica Ríos, la salmuera es ideal para el asado de fin de año porque ayuda a que todos los cortes salgan más parejos, incluso cuando tienen tiempos de cocción distintos. Al rociar la carne cada tanto, se mantiene la humedad y se evita que se seque.

Además, no solo funciona con carnes rojas: también suma en achuras y otras preparaciones. Chorizos, morcillas, riñón y pollo ganan una capa extra de sabor sin perder protagonismo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la salmuera

Para preparar esta salmuera casera necesitás ingredientes simples y fáciles de conseguir:

  • 1 litro de agua caliente
  • 100 g de sal gruesa (o 4 cucharadas si no tenés balanza)
  • 1 cucharadita de semillas de coriandro
  • 1 cucharadita de granos de pimienta
  • Laurel a gusto
  • Romero a gusto
  • Tomillo a gusto
  • Orégano a gusto
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo aplastados
  • 50 ml de vino blanco

Esta combinación logra un equilibrio justo entre salinidad y aroma.

Paso a paso: cómo preparar la salmuera para el asado

Primero, calentá un litro de agua hasta que esté bien caliente, pero sin que hierva fuerte. Disolvé la sal gruesa y mezclá hasta que no queden granos. Sumá el coriandro, la pimienta y las hierbas que tengas a mano, junto con la media cebolla en trozos y los ajos aplastados. Agregá el vino blanco y revolvé nuevamente.

Dejá enfriar la preparación a temperatura ambiente y luego colala para retirar los sólidos, evitando que se quemen al momento de aplicarla. Pasá la salmuera a un pulverizador o a un bowl para pincelar.

Durante la cocción, rociá la carne cada 10 minutos, sin empaparla. Si sobra, podés guardarla en la heladera y usarla al día siguiente: incluso queda mejor.

