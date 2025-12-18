Estados Unidos: murió el campeón de NASCAR Greg Biffle en un trágico accidente aéreo

La tragedia que dejó a 6 víctimas, entre ellas el expiloto, su mujer y sus dos hijos menores, se produjo cuando la aeronave se precipitó a tierra y se incendió.

El mundo del automovilismo está en shock por la muerte del legendario piloto de NASCAR Greg Biffle, en un accidente aéreo en Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves 18 de diciembre, mientras el exdeportista viajaba junto a su círculo íntimo y la nave se precipitó a tierra. Según los primeros reportes, el avión estalló en llamas cuando impactó con el suelo por lo cual hizo imposible el rescate.

La notica fue confirmada por el representante Richard Hudson, que además es amigo cercano de la familia, quien detalló el dolor en redes sociales por la tragedia que se llevó 6 vidas.

Según detalló, junto al excampeón y figura histórica de NASCAR, Greg Biffle, viajaba la esposa del piloto, Cristina Grossu Biffle , y los dos hijos de la pareja. " Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos . Eran amigos que vivieron sus vidas enfocados en ayudar a los demás", detalló el amigo.

| El campeón de NASCAR Greg Biffle muere junto a su esposa e hijos tras estrellarse su avión y estallar en llamas. pic.twitter.com/2AaSl8YeAO

Más allá de su valentía al volante, la familia Biffle era reconocida por su profundo compromiso humanitario y su ayuda a comunidades de países como Jamaica.

Cómo fue la tragedia familiar de Greg Biffle

Greg Biffle, de 55 años, viajaba junto a su esposa, su hija Emma, de 14 años, y su hijo Ryder, de 5 años, a bordo de un Cessna C550 que se estrelló mientras intentaba aterrizar en condiciones de niebla en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Statesville, alrededor de las 10:15, según informó The Associated Press.

De acuerdo con datos de la plataforma FlightAware, la aeronave había despegado poco después de las 10 a.m. y regresaba al aeropuerto en el momento del accidente. El avión es propiedad de Biffle a través de la empresa GB Aviation Leasing, informaron los medios locales WSOC y Fox 8.

El amigo de Biffle, Garrett Mitchell, también confirmó la noticia en Facebook, y detalló que la familia viajaba en el jet rumbo a Florida. “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión. Venían para pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Lamento mucho compartir esto”.