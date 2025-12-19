Tras el dictamen, Patricia Bullrich aclaró que no hay "cambios previstos" en el Presupuesto 2026

La senadora confirmó que el viernes 26 se tratará el proyecto que obtuvo 11 firmas, aunque necesitó excluir el capítulo XI rechazado en Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad.

La legisladora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , aclaró este viernes, luego de que el Gobierno consiga dictamen de mayoría en el Senado para el Presupuesto 2026 que " no hay cambios previstos " en la iniciativa que será tratada en el recinto el viernes 26 de diciembre desde las 12, junto a la Ley de Inocencia Fiscal.

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

“En principio no tenemos en estos momentos cambios previstos. Es el primer presupuesto de la era Milei que se vota. Para nosotros es muy importante porque es una institución fundamental para darle certezas a todos los sectores. Vamos a seguir adelante con este dictamen”, señaló a la prensa la senadora luego de la reunión de comisión.

Al igual que la Cámara Baja, el oficialismo necesitó de la exclusión del capítulo XI rechazado en la Cámara de Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, para darle curso legislativo a la iniciativa.

En este marco, y ante la consulta sobre si el jefe de Estado piensa en un veto a la "ley de leyes", Bullrich analizó: “Nosotros tenemos una regla de oro que es el superávit fiscal, tendremos que acomodar de acuerdo con la realidad de la posibilidad de tener déficit como eso se va a arreglar. Pero no va a ser mediante este Presupuesto sino mediante otros instrumentos ”.

“El 26 (de diciembre) a las 12 va a ser la sesión donde vamos a discutir el Presupuesto y la Ley de Inocencia fiscal que también tuvo dictamen”, concluyó la ex ministra de Seguridad.

La regla de oro es el superávit fiscal. Eso no se toca. Este es el primer Presupuesto del Gobierno de @JMilei y respeta las tres anclas que sostienen nuestro plan económico. El 26 de diciembre vamos a aprobar el Presupuesto y la mega Ley de Inocencia Fiscal. pic.twitter.com/ZWcVonlqy1

Eduardo Vischi: la reforma laboral se postergó porque “afectó mucho la definición de Presupuesto en Diputados”

El jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, había advertido públicamente a la mañana que no acompañarían el dictamen si incluían el capítulo 11.

"El bloque UCR está en contra de esa posibilidad (de derogar las leyes). La única forma de que salga hoy va a ser como vino de Diputados. El Gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para resolver lo que pasó con el Capítulo 11", sentenció en diálogo con Radio Mitre.

En el mismo sentido, explicó que "la reforma laboral se postergó porque “afectó mucho la definición de Presupuesto en Diputados se retiró un capítulo sumamente importante, que además tiene un efecto muy fuerte en el equilibrio fiscal. El Gobierno está apenado por lo que ha pasado, no ha sido el fruto de lo que querían".

"No se trata de afectar el equilibrio fiscal, que se gaste bien. Volver a meter un tijeretazo sin poner en discusión cómo se van a tratar esos temas también debe ser rechazado", concluyó.