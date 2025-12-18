Quién era Greg Biffle, el ídolo de las pistas que perdió la vida junto a toda su familia

El expiloto de NASCA falleció trágicamente luego de un intento fallido de aterrizaje de emergencia de la aeronave. Tenía 55 años.

La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

El expiloto de NASCAR Greg Biffle murió trágicamente cuando el avión donde iba junto a su familia cayó y estalló en llamas. La trágica noticia paralizó a los fanáticos del mundo del automovilismo.

El deportista forjó una de las carreras más sólidas de las últimas décadas, ya que se convirtió en el primer piloto en ganar campeonatos en dos de las tres series principales de NASCAR: la Truck Series (2000) y la Busch Series (2002).

Fue apodado "The Biff" por sus colegas y fans, compitió durante 15 temporadas consecutivas en la máxima categoría, Cup Series, manejando el icónico Ford número 16 de Roush Fenway Racing.

Recientemente se había vuelto reconocido por su ayuda humanitaria en Jamaica. Colaboró durante las inundaciones del huracán Helene , y utilizó su helicóptero personal para rescatar a personas atrapadas en zonas de desastre.

Gregory Jack Biffle, que cumpliría 56 años el próximo 23 de diciembre, estaba retirado de la competencia activa, de acuerdo con reportes de la prensa deportiva.

Biffle se estrelló con una aeronave junto a toda su familia en el Aeropuerto Regional de Statesville

La investigación oficial sobre la trágica muerte de Greg Biffle y su familia

El esclarecimiento del trágico accidente de expiloto Greg Biffle y su familia quedó a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

En cuanto a las pericias de la aeronave que cayó y estalló en llamar en Carolina del Norte, se están analizando los restos de los motores y las cajas negras para determinar si el accidente fue causado por una falla técnica, el clima , se reportaba una ligera llovizna, o un error humano.

La NTSB anunció una conferencia de prensa para este viernes, donde se brindarán más detalles sobre la comunicación entre la cabina y la torre de control antes del impacto.

La trágica noticia fue confirmada por su representante Richard Hudson, amigo cercano de la familia: “Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaban”, escribió en X este jueves 18 de diciembre.

“Eran amigos que vivieron sus vidas enfocados en ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de fanáticos, pero también fue una persona extraordinaria y será recordado por su servicio a los demás tanto como por su valentía en la pista”, destacó su allegado.