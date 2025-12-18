18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién era Greg Biffle, el ídolo de las pistas que perdió la vida junto a toda su familia

El expiloto de NASCA falleció trágicamente luego de un intento fallido de aterrizaje de emergencia de la aeronave. Tenía 55 años.

Por
La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

Redes sociales

El expiloto de NASCAR Greg Biffle murió trágicamente cuando el avión donde iba junto a su familia cayó y estalló en llamas. La trágica noticia paralizó a los fanáticos del mundo del automovilismo.

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
Te puede interesar:

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El deportista forjó una de las carreras más sólidas de las últimas décadas, ya que se convirtió en el primer piloto en ganar campeonatos en dos de las tres series principales de NASCAR: la Truck Series (2000) y la Busch Series (2002).

Fue apodado "The Biff" por sus colegas y fans, compitió durante 15 temporadas consecutivas en la máxima categoría, Cup Series, manejando el icónico Ford número 16 de Roush Fenway Racing.

Recientemente se había vuelto reconocido por su ayuda humanitaria en Jamaica. Colaboró durante las inundaciones del huracán Helene, y utilizó su helicóptero personal para rescatar a personas atrapadas en zonas de desastre.

Gregory Jack Biffle, que cumpliría 56 años el próximo 23 de diciembre, estaba retirado de la competencia activa, de acuerdo con reportes de la prensa deportiva.

Biffle se estrelló con una aeronave junto a toda su familia en el Aeropuerto Regional de Statesville

La investigación oficial sobre la trágica muerte de Greg Biffle y su familia

El esclarecimiento del trágico accidente de expiloto Greg Biffle y su familia quedó a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

En cuanto a las pericias de la aeronave que cayó y estalló en llamar en Carolina del Norte, se están analizando los restos de los motores y las cajas negras para determinar si el accidente fue causado por una falla técnica, el clima , se reportaba una ligera llovizna, o un error humano.

La NTSB anunció una conferencia de prensa para este viernes, donde se brindarán más detalles sobre la comunicación entre la cabina y la torre de control antes del impacto.

La trágica noticia fue confirmada por su representante Richard Hudson, amigo cercano de la familia: “Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaban”, escribió en X este jueves 18 de diciembre.

“Eran amigos que vivieron sus vidas enfocados en ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de fanáticos, pero también fue una persona extraordinaria y será recordado por su servicio a los demás tanto como por su valentía en la pista”, destacó su allegado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Habilitan el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas.

Video: el momento del accidente de la estrella del NASCAR Greg Biffle, quien murió junto a su familia

La familia Biffle era reconocida por su profundo compromiso humanitario.

Estados Unidos: murió el campeón de NASCAR Greg Biffle en un trágico accidente aéreo

El filósofo de izquierda Noam Chomsky junto a Jeffrey Epstein en su avión privado.

Publicaron nuevas fotos clasificadas de Jeffrey Epstein entre los que se encuentran Noam Chomsky, Woody Allen y Steve Bannon

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

Amenazas de EEUU a Venezuela: Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro

La comunicadora fue hallada sin vida.

Quién era la periodista deportiva que fue hallada sin vida junto a su esposo

Rating Cero

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
play

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Habilitan el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

Hace 6 minutos
Chiqui Tapia, en el Estadio Lusail, celebró los 3 años de la obtención de la Copa del Mundo.

Chiqui Tapia celebró el aniversario de la Copa del Mundo desde Qatar: "¡Vamos por la cuarta!

Hace 8 minutos
La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

Quién era Greg Biffle, el ídolo de las pistas que perdió la vida junto a toda su familia

Hace 11 minutos
play

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Hace 14 minutos
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

Hace 15 minutos