El Gobierno dio de baja 24 prepagas: una por una, cuáles son

Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno.
La Superintendencia de Servicios de Salud continúa con su intención de reordenar el registro de Agentes del Seguro de Salud y procedió a dar de baja baja de otras 24 empresas de medicina prepaga. Estas, si bien figuraban inscriptas, no registraban actividad.
La medida fue formalizada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial. De acuerdo con información oficial, las auditorías realizadas por el organismo detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones y carecían de documentación que acreditara una operatoria efectiva dentro del sistema de salud.
Con esta normativa reciente, ya son 139 las empresas eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión, todas ellas sin actividad real.
Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo central del proceso es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de agentes que efectivamente operen y presten servicios en el sistema de salud. El reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades formalmente habilitadas, pero sin funcionamiento concreto.
En ese marco, desde el organismo aclararon que las bajas dispuestas no afectan a prestadores en actividad ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.
Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno
Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
Mutual Persona John Deere Argentina
Asistencia Mutual Aeronavegante
Instituto Médico Asistencial IMA
Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
Asociación Mutual Intercooperativa
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
Instituto Materno Infantil S.A.
Empy SRL
Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
Austral Organización Médica Integral
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
Cardio S.A.
Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba