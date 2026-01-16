16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno dio de baja 24 prepagas: una por una, cuáles son

La medida fue formalizada a través de un edicto, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Se trataba de agencias inscriptas, pero carentes de actividad.

Por
Una por una

Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno.

La Superintendencia de Servicios de Salud continúa con su intención de reordenar el registro de Agentes del Seguro de Salud y procedió a dar de baja baja de otras 24 empresas de medicina prepaga. Estas, si bien figuraban inscriptas, no registraban actividad.

Gustavo Melella criticó la quita de aranceles a celulares y advirtió por el impacto en el empleo fueguino
Te puede interesar:

Gustavo Melella criticó la quita de aranceles a celulares y advirtió por el impacto en el empleo fueguino

La medida fue formalizada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial. De acuerdo con información oficial, las auditorías realizadas por el organismo detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones y carecían de documentación que acreditara una operatoria efectiva dentro del sistema de salud.

Con esta normativa reciente, ya son 139 las empresas eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión, todas ellas sin actividad real.

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo central del proceso es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de agentes que efectivamente operen y presten servicios en el sistema de salud. El reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades formalmente habilitadas, pero sin funcionamiento concreto.

prepagas
El Gobierno dio de baja 24 prepagas.

El Gobierno dio de baja 24 prepagas.

En ese marco, desde el organismo aclararon que las bajas dispuestas no afectan a prestadores en actividad ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.

Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

  • Mutual Persona John Deere Argentina

  • Asistencia Mutual Aeronavegante

  • Instituto Médico Asistencial IMA

  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

  • Asociación Mutual Intercooperativa

  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

  • Instituto Materno Infantil S.A.

  • Empy SRL

  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

  • Austral Organización Médica Integral

  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

  • IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

  • Cardio S.A.

  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

  • Plan Odontológico Integral S.A.

  • Cámara de Tabaco de Misiones

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las represas del Comahue.

Represas del Comahue: el Gobierno anunció que las empresas concesionarias tomaron posesión

Siguen las buenas noticias, celebró el presidente Javier Milei.

El Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Todos ganamos"

Fernando Iglesias estará al frente de la sede diplomática en Bruselas.

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.

En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

El aumento de febrero se calcula a partir del último índice de inflación oficial.

Atención: ANSES entrega $2.416.275 en febrero 2026 pero solo pocos pueden acceder

Rating Cero

Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.
play

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

Florencia de la V reaccionó al comentario de Maxi López.

Flor de la V le respondió a Maxi López: "¡Si me besa, no me larga más!"

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

últimas noticias

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.

En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Hace 8 minutos
Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

Hace 10 minutos
El aumento de febrero se calcula a partir del último índice de inflación oficial.

Atención: ANSES entrega $2.416.275 en febrero 2026 pero solo pocos pueden acceder

Hace 11 minutos
El atacante hizo su estreno en la Primera División en enero de 2019.

Debutó en River con Gallardo pero se tuvo que ir: "Tuve mala suerte"

Hace 33 minutos
play
Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

Hace 36 minutos