El Gobierno dio de baja 24 prepagas: una por una, cuáles son La medida fue formalizada a través de un edicto, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Se trataba de agencias inscriptas, pero carentes de actividad. Por + Seguir en







Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno.

La Superintendencia de Servicios de Salud continúa con su intención de reordenar el registro de Agentes del Seguro de Salud y procedió a dar de baja baja de otras 24 empresas de medicina prepaga. Estas, si bien figuraban inscriptas, no registraban actividad.

La medida fue formalizada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial. De acuerdo con información oficial, las auditorías realizadas por el organismo detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones y carecían de documentación que acreditara una operatoria efectiva dentro del sistema de salud.

Con esta normativa reciente, ya son 139 las empresas eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión, todas ellas sin actividad real.

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo central del proceso es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de agentes que efectivamente operen y presten servicios en el sistema de salud. El reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades formalmente habilitadas, pero sin funcionamiento concreto.

prepagas El Gobierno dio de baja 24 prepagas. En ese marco, desde el organismo aclararon que las bajas dispuestas no afectan a prestadores en actividad ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.

Una por una, todas las prepagas que dio de baja el Gobierno Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones