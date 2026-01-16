Juicio YPF: el Gobierno calificó de "hostigamiento procesal" el pedido de Burford Capital Desde la Procuración del Tesoro aclararon que el planteo del fondo será contestado por la Argentina conforme al cronograma vigente, con un descargo previsto para el 19 de febrero. Por + Seguir en







Cómo sigue el proceso judicial.

Ante el tan anunciado y recientemente presentado pedido de desacato del fondo buitre Burford Capital, desde la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que la Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino.

Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la defensa argentina señalaron, además, que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.

YPF 1.jpg Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery planteado por Burford Capital. Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por u$s16.000 millones que derivó en una caída superior al 20 por ciento en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes. “Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.