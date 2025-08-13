El Gobierno anunció un aumento del 7,5% para los docentes y trabajadores de universidades nacionales El ministerio de Capital Humano anunció además sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo. Por







La Secretaría de Educación del ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales correspondiente a los meses de septiembre y noviembre.

La noticia llegó días después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de Financiamiento Universitario, iniciativa que el gobierno prometió vetar en caso de convertirse en ley en el Senado.

"Seguimos fortaleciendo las transferencias a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y desarrollo", expresaron a través de una publicación realizada en la cuenta oficial de la cartera que conduce Sandra Pettovello en X.

En la publicación también afirmaron que desde diciembre del 2023 el presupuesto para gastos de funcionamiento aumentó un 345%, indicaron que los salarios universitarios tuvieron aumentos de 111% entre enero del 2024 y mayo del 2025 y remarcaron que el aumento del presupuesto para hospitales universitarios fue del 246% en 2024.