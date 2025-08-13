13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno anunció un aumento del 7,5% para los docentes y trabajadores de universidades nacionales

El ministerio de Capital Humano anunció además sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Por
El Gobierno anunció un aumento del 7,5% para los docentes y trabajadores de universidades nacionales

La Secretaría de Educación del ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales correspondiente a los meses de septiembre y noviembre.

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio
Te puede interesar:

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio

La noticia llegó días después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de Financiamiento Universitario, iniciativa que el gobierno prometió vetar en caso de convertirse en ley en el Senado.

"Seguimos fortaleciendo las transferencias a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y desarrollo", expresaron a través de una publicación realizada en la cuenta oficial de la cartera que conduce Sandra Pettovello en X.

En la publicación también afirmaron que desde diciembre del 2023 el presupuesto para gastos de funcionamiento aumentó un 345%, indicaron que los salarios universitarios tuvieron aumentos de 111% entre enero del 2024 y mayo del 2025 y remarcaron que el aumento del presupuesto para hospitales universitarios fue del 246% en 2024.

image

NOTA EN DESARROLLO.-

Noticias relacionadas

El Indec dio a conocer el índice de salarios de junio.

En junio, los salarios del sector privado le ganaron levemente a la inflación pero perdieron los públicos

El equipo económico no logró el resultado que esperaba.

Deuda en pesos: a pesar de convalidar tasas altas, el Gobierno sólo logró un rollover del 61% de los vencimientos

La inflación de julio fue de 1,9%.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en julio

La inflación de julio fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación de julio fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El Indec dio a conocer el índice de canastas básicas de julio.

Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

Luis Caputo presiona a los bancos: Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario

Luis Caputo presiona a los bancos: "Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario"

Rating Cero

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

últimas noticias

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 18 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 23 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora
Presentaron la fecha 10 del Turismo Carretera en el Gálvez.

Con innovación e inclusión, presentaron la fecha 10 del Turismo Carretera en el Gálvez

Hace 1 hora
El Gobierno anunció un aumento del 7,5% para los docentes y trabajadores de universidades nacionales

El Gobierno anunció un aumento del 7,5% para los docentes y trabajadores de universidades nacionales

Hace 1 hora