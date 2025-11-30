30 de noviembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los bancos ofrecen tasas que superan el 3% mensual y algunas logran ganarle a la inflación.

Por
Esta modalidad de inversión resulta ventajosa para aquellos que buscan administrar sus finanzas de forma sencilla y eficaz.

Esta modalidad de inversión resulta ventajosa para aquellos que buscan administrar sus finanzas de forma sencilla y eficaz.

  • Los plazos fijos volvieron a ser elegidos por su seguridad y rendimiento estable.
  • Las tasas varían mucho entre bancos, por lo que comparar TNA y TEA es clave.
  • Con $4.100.000, el resultado final cambia según la tasa: de $4.175.821 a $4.190.986.
  • Las tasas actuales superan la inflación y reinvertir cada mes mejora la ganancia real.

Con la llegada del pago de sueldos y el retorno de ciertas restricciones en el mercado cambiario, los plazos fijos tradicionales recuperaron su lugar como una de las alternativas preferidas por los ahorristas. Este instrumento financiero resulta especialmente atractivo para quienes priorizan la seguridad y un rendimiento estable por encima de opciones más arriesgadas. En un contexto económico que limita otras formas de inversión, el plazo fijo funciona como un refugio accesible y confiable para generar una rentabilidad moderada.

La elección del banco donde depositar los fondos adquirió una importancia particular, ya que las tasas de interés ofrecidas por las entidades financieras muestran una variación significativa. Durante octubre, los principales bancos del país exhibieron diferencias muy marcadas en los rendimientos propuestos para este tipo de depósitos. Esta disparidad obliga a los ahorristas a comparar cuidadosamente las alternativas disponibles.

Plazos fijos

Por este motivo, antes de decidir dónde inmovilizar el capital, resulta imprescindible analizar con detalle las propuestas de cada institución. Evaluar rendimientos, plazos y condiciones permite optimizar la rentabilidad sin modificar el perfil conservador del ahorro. Este análisis previo asegura que el dinero depositado genere el mejor resultado posible dentro del marco de seguridad que caracteriza al plazo fijo.

Cuánto ganas por depositar $4.100.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $4.100.000 en un plazo fijo, el rendimiento final depende directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida por la entidad bancaria. Un ejemplo de esta variación se observa en el Banco de la Nación, donde las tasas cambian según el tipo de producto o el contexto económico. Con una TNA del 22,50%, el monto final sería de $4.175.821,92, mientras que con una TNA del 27,00% ascendería a $4.190.986,30 al finalizar el período.

Esta diferencia también se refleja en la Tasa Efectiva Anual (TEA), que indica la rentabilidad real cuando los intereses se reinvierten. En el primer caso, una TNA del 22,50% equivale a una TEA del 24,98%, lo que genera un rendimiento apenas superior al nominal. En el segundo escenario, una TNA del 27,00% se traduce en una TEA del 30,61%, lo que representa una mejora notable y marca una brecha de más de $15.000 en el monto final.

Ahorro
Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Por eso, comparar las tasas de diferentes bancos y productos resulta imprescindible para maximizar las ganancias. Los plazos fijos presentan bajo riesgo, pero elegir adecuadamente la TNA y la TEA es determinante para obtener el mejor rendimiento posible. Este ejemplo evidencia cómo unos pocos puntos porcentuales pueden modificar de manera significativa el retorno total y justificar una elección más estratégica del banco y del tipo de plazo fijo.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este contexto, las colocaciones a corto plazo en pesos todavía ofrecen un rendimiento real positivo para quienes opten por esta alternativa.

En el caso de las entidades que ofrecen una tasa anual del 44%, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación resulta aún mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto el incremento de precios previsto. Aun así, conviene recordar que estos valores corresponden a inversiones de 30 días y pueden modificarse si cambian las tasas o si la inflación mensual se acelera. Para maximizar la rentabilidad, los especialistas sugieren reinvertir cada mes tanto el capital inicial como los intereses generados.

