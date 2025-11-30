30 de noviembre de 2025 Inicio
Advierten por la pérdida del empleo público: se recortaron más de 60 mil puestos de trabajo

Las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, los casos más relevantes son: Correo Argentino con 5.155 cesantías, seguido por Operadora Ferroviaria S.E con 3.375 y Banco Nación con 2.069.

Por
Entre noviembre de 2023 yoctubre de 2025

Entre noviembre de 2023 yoctubre de 2025, la dotación de personal se redujo en 60.784 puestos de trabajo, loque implica una caída del 17,7%.

Un nuevo informe reveló que desde diciembre de 2023 se recortaron más de 60 mil puestos de trabajo en el sector púbico, lo que representa una caída del 17,7%. Las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, los casos más relevantes son: Correo Argentino con 5.155 cesantías, seguido por Operadora Ferroviaria S.E con 3.375 y Banco Nación con 2.069.

En las páginas publicadas por el CEPA, advirtieron por la pérdida que se generó en el empleo público, en el caso del Correo Argentino, uno de los sectores más afectados, señalaron que los despidos no solo afectan a los empleados, sino también al correcto funcionamiento.

Despidos informe CEPTA
Variación de la dotación de personal de las diez empresas o sociedades del Estado con mayor ajuste en cantidades. Noviembre 2023 a octubre 2025

Variación de la dotación de personal de las diez empresas o sociedades del Estado con mayor ajuste en cantidades. Noviembre 2023 a octubre 2025

"El Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales del país", expresaron.

En segundo puesto se encuentra "la Operadora Ferroviaria, con 3.375 cesantías, en el marco de un retroceso en el desarrollo del sistema ferroviario que incide directamente en los costos logísticos y el crecimiento de las economías regionales".

Luego Aerolíneas Argentinas, donde se contabilizan 1.887 despidos, seguido por Aysa con 1.686, y la ex agencia de noticias TÉLAM con 641 trabajadores. "Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional", remarcaron.

Mientras que en el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN) uno de los organismos más afectados fue el Conicet, la principal institución de promoción de la investigación científica en el país, donde hubo una reducción de 1.964 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo.

CEPA INDEC DESPIDOS
. Variación de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional desconcentrada y descentralizada con mayor ajuste en cantidades. Noviembre 2023 a octubre 2025

. Variación de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional desconcentrada y descentralizada con mayor ajuste en cantidades. Noviembre 2023 a octubre 2025

El ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) perdió 828 trabajadores, lo que limita su capacidad de fiscalizar el uso del espectro radioeléctrico, garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios y promover políticas de conectividad e inclusión digital.

"Lejos de constituir una estrategia de racionalización administrativa, estas reducciones afectan directamente la capacidad del Estado de brindar servicios esenciales y proteger derechos fundamentales", denunciaron en el informe.

Informe completo sobre la dotación de personal del Sector Público Nacional

2025.11.30_Informe_Dotaci_oacute_n_de_personal_p_uacute_blico_2025.10_CEPA

