A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio







A pesar de que la inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, la publicación del dato oficial de julio encendió la euforia en la cúpula económica del Gobierno. Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% mientras que la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, se ubicó en 1,5%.

“¡La núcleo en 1,5%! Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos!”, festejó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

image Caputo, por su parte, destacó que la inflación mensual se mantuvo por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2017.

También subrayó la desaceleración interanual, que llegó al 36,6%, el registro más bajo desde diciembre de 2020. Además ponderó la caída de precios en indumentaria. “La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período desde 2020”, apuntó.