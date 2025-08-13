13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio

El Gobierno celebró el dato de inflación de julio: 1,9% mensual y una núcleo de 1,5%, con felicitaciones cruzadas entre Milei, Caputo y Sturzenegger en sus cuentas de X.

Por
A pesar de que la inflación subió

A pesar de que la inflación subió, Javier Milei y Luis Caputo celebraron los datos de julio

A pesar de que la inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, la publicación del dato oficial de julio encendió la euforia en la cúpula económica del Gobierno. Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% mientras que la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, se ubicó en 1,5%.

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: Continúa el deterioro de los salarial
Te puede interesar:

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro de los salarial"

“¡La núcleo en 1,5%! Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos!”, festejó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

image

Caputo, por su parte, destacó que la inflación mensual se mantuvo por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2017.

También subrayó la desaceleración interanual, que llegó al 36,6%, el registro más bajo desde diciembre de 2020. Además ponderó la caída de precios en indumentaria. “La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período desde 2020”, apuntó.

image

Otro que se sumó a la celebración fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro Luis Caputo y presidente Javier Milei”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo económico no logró el resultado que esperaba.

Deuda en pesos: a pesar de convalidar tasas altas, el Gobierno sólo logró un rollover del 61% de los vencimientos

play

El biógrafo de Javier Milei puso en duda la denuncia y la condena contra el exmarido de Julieta Prandi

play

Tensión en el Congreso en una nueva marcha de jubilados: detenidos y fuerte operativo policial

play

Causa $LIBRA: Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados con la Justicia

La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella.

Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot"

play

Diputados destrabó en comisión la investigación por la estafa $LIBRA

Rating Cero

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

últimas noticias

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Hace 10 minutos
La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 25 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 30 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora
Presentaron la fecha 10 del Turismo Carretera en el Gálvez.

Con innovación e inclusión, presentaron la fecha 10 del Turismo Carretera en el Gálvez

Hace 1 hora