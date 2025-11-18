Causa $LIBRA: la Comisión Investigadora presenta en Diputados el informe técnico final El documento se dará a conocer en la Sala I del Anexo A, donde se expondrán las conclusiones arribadas y los resultados sobre las transacciones realizadas a plataformas de blockchain. También se propondrán acciones judiciales contra funcionarios del Gobierno. Por







La Comisión Investigadora por la causa $LIBRA dará a conocer esta tarde, desde las 16, el informe técnico final donde expondrá las conclusiones arribadas y el detalle sobre las transacciones realizadas a plataformas de blockchain. También se propondrán acciones judiciales contra funcionarios del Gobierno.

Por su parte, también se ampliará algunos de los detalles sobre las audiencias del presidente Javier Milei y su hermana Karina con los involucrados en la causa.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, publicó el lunes el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro.