Causa $LIBRA: la Comisión Investigadora presenta en Diputados el informe técnico final

La Comisión Investigadora por la causa $LIBRA dará a conocer esta tarde, desde las 16, el informe técnico final donde expondrá las conclusiones arribadas y el detalle sobre las transacciones realizadas a plataformas de blockchain. También se propondrán acciones judiciales contra funcionarios del Gobierno.
Por su parte, también se ampliará algunos de los detalles sobre las audiencias del presidente Javier Milei y su hermana Karina con los involucrados en la causa.
“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, publicó el lunes el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1990564737336189422&partner=&hide_thread=false
Por su parte, su compañera de bancada, Mónica Frade, destacó que “esta Comisión revela las razones de tanta preocupación y amenaza de “nulidades” por parte del Pro, UCR y el oficialismo en pleno. A pesar de todos ellos, gozamos de espléndida salud y dimos ejemplo del rol de contralor del Congreso que, vale para todos. Siempre”.