El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Según informó el Ministerio de Economía, la medida busca aliviar la carga impositiva, sostener la actividad en cuencas maduras y apuntalar nuevas inversiones.

El Ministerio de Economía anunció la quita de retenciones para el petróleo crudo convencional. La medida, informaron, busca aliviar la carga impositiva, sostener la actividad en cuencas maduras y apuntalar nuevas inversiones.

Luis Caputo defendió las bandas cambiarias y adelantó que el Gobierno comprará más reservas.
En un comunicado, Economía confirmó la medida. La decisión se enmarca en la estrategia oficial de “fomentar el desarrollo del sector y generar previsibilidad” mediante un esquema tributario más liviano y estable para la industria.

La cartera que conduce Caputo afirmó que la medida apunta a “reducir la carga impositiva sobre la producción”, con el objetivo de impulsar inversiones privadas y fortalecer el crecimiento del complejo energético bajo “reglas claras y previsibles”.

El anuncio llega luego del encuentro realizado en el Palacio de Hacienda entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Allí se firmó un acta de entendimiento para avanzar en la modificación del esquema de derechos de exportación del crudo convencional y preservar la actividad en las cuencas maduras.

Economía señaló que este esquema se aplicará primero en Chubut y luego se replicará progresivamente en el resto de las provincias productoras. Las inversiones priorizarán la reactivación de equipos y pozos en cuencas maduras, mejoras de eficiencia operativa y el sostenimiento del empleo directo e indirecto asociado a la actividad.

