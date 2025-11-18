19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Un joven implementó un sistema para cobrar una tarifa fija por cada entrevista laboral a la que es convocado, como respuesta al desgaste y el tiempo invertido en los procesos de selección de personal.

Por
Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas
Freepik

Un joven identificado como Julián implementó un sistema para cobrar una tarifa fija por cada entrevista laboral a la que es convocado. El mecanismo, que establece un costo base de $20.000 (más viáticos y costos de gestión), surgió como una respuesta al desgaste y el tiempo invertido en procesos de selección con alto índice de rechazo.

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos
Te puede interesar:

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

La metodología fue revelada cuando una reclutadora lo contactó por una vacante. Tras confirmar la inusual cláusula de cobro en su currículum, la empresa aceptó la condición. La tarifa base de $20.000 aplicó para las reuniones presenciales, mientras que las entrevistas virtuales se cobraron a una tarifa reducida de $10.000, bajo el argumento de respetar la dedicación de su tiempo profesional.

El proceso de selección avanzó a lo largo de tres instancias: una reunión virtual y dos presenciales. Para la segunda entrevista, el candidato calculó un monto de $32.000, incluyendo el valor base más los kilómetros recorridos y viáticos. La disposición de la compañía a aceptar estos términos evidenció la valoración de su "perfil comercial", según el análisis del propio postulante.

Embed - Leandro Boggian on Instagram: "Una búsqueda laboral que termina de manera inesperada"
View this post on Instagram

A pesar de no resultar seleccionado al término de la tercera instancia de evaluación, la compañía honró el acuerdo económico. La empresa solicitó el CBU de Julián para liquidar el monto correspondiente a su participación en el proceso.

La transferencia final ascendió a un total de $74.000 por el conjunto de las tres entrevistas realizadas. El candidato explicó que su estrategia se enfoca en puestos de ventas, donde su inusual actitud de cobro es interpretada por los reclutadores como un rasgo de audacia y habilidad comercial.

Noticias relacionadas

Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

Makintach enfrentó a una ex amiga por su destitución

Makintach habló tras su destitución: "Yo no quiero ser actriz, no quiero fama, no quiero plata"

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
play

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon salvajemente a un hombre por llevar una camiseta de Chacarita

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Deivi Junior Romero Ullilen, uno de los delincuentes y extorsionadores más buscados en Perú.

Detuvieron al "Jorobado Deivi", líder de una de las organizaciones más peligrosas de Perú

Rating Cero

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

últimas noticias

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Hace 1 hora
Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

Hace 1 hora
Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Hace 1 hora
Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Hace 1 hora
Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.

Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir"

Hace 2 horas