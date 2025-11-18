Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora Los autos, que participaban del evento Cavalcade Aventura 2025, circulaban a excesiva velocidad por la Ruta 40 cuando se despistaron. Los dos pasajeros fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche. Por







Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h.

Una caravana de más de cincuenta autos de lujo terminó en un brutal accidente ocurrido en la Ruta de los Siete lagos, uno de los tramos más reconocidos del corredor que une Bariloche, Río Negro, con San Martín de los Andes, Neuquén: una Ferrari modelo Purosangue, venía a alta velocidad por la Ruta 40, perdió el control y volcó fuera de la calzada. Los dos pasajeros, con heridas leves, fueron trasladados al sanatorio más cercano.

El hecho ocurrió en el marco del evento automovilístico internacional Ferrari Cavalcade Aventura 2025, tradicional del centro de Bariloche, donde vehículos de alta gama se exhiben ante el público. El suceso fue reportado por testigos, quienes señalaron que varios de los autos de alta gama circulaban a excesiva velocidad y realizaban maniobras de sobrepaso imprudentes en las curvas cerradas y peligrosas de la ruta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechealumine/status/1990902704051282361&partner=&hide_thread=false #Bariloche #VillalaAngostura Ferraris sin control pusieron en riesgo vidas.

Conductores de Ferraris generaron situaciones de altísimo riesgo en las rutas Cordilleranas

Volcó una Ferrari en Neuquén y quedó suspendido el Ferrari Cavalcade Aventura pic.twitter.com/Nz8p8QlD5l — Edgardo Pino (@chechealumine) November 18, 2025 El auto, rotulado con el número 34 de color blanco, circulaba por la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1.564, junto con otros tres autos que también se habían desprendido del pelotón, y a alta velocidad practicó una maniobra que, aproximadamente a 200 km/h, le hizo perder el control y despistar. Luego, voló y terminó impactando contra un árbol.

"La verdad es que se portaron horrible durante toda la competencia: hubo que sancionarlos, labrarles multa y advertir a la organización de que no se seguiría permitiendo (el evento). Quince minutos antes de que comenzara hubo que suspender la actividad porque cuatro de las Ferrari se separaron del pelotón... A 200 kilómetros por hora una Ferrari pierde el control, vuelca pero antes ya había tenido maniobras temerarias", expresó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo del Neuquén al medio TN:

Finalmente concluyó: "Lo que debió haber sido un evento de disfrute, que nuestra provincia aceptó y del que hemos hecho cobertura con la Policía desde la mañana... ya habíamos advertido a los automovilistas sobre que no podrían realizar maniobras temerarias...".