Importación récord: septiembre marcó el mayor ingreso de bienes de consumo en 20 años

En septiembre las importaciones de bienes de consumo llegaron a u$s 1.157 millones, el nivel mensual más alto en dos décadas. El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que también reveló que entre enero y septiembre, el rubro acumuló u$s 8.376 millones, cifra sin precedentes desde que la serie comenzó a registrarse en 2004.

image El monto acumulado supera en u$s 1.693 millones al récord previo, alcanzado en el mismo período de 2018. En términos porcentuales, implica un incremento del 25,3%. Además, las compras externas de bienes de consumo representan el 14,6% del total importado en 2025, 4,1 puntos por encima del mismo tramo de 2023.

El informe también registra un fenómeno transversal: más empresas se sumaron a la importación. Entre los diez principales sectores, 9.235 firmas adicionales realizaron compras externas entre enero y septiembre respecto del mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 70%.

El mayor crecimiento se dio en Productos de caucho y plástico, que incorporó 2.490 nuevas firmas (53%). Le siguieron Marroquinería, con 1.524 empresas adicionales (70%); Prendas de vestir, con 1.391 (152%); y Electrodomésticos, baterías y lámparas, con 1.069 nuevas importadoras (106%).

También se verificaron saltos en sectores tecnológicos y de insumos: Informática, electrónica y óptica sumó 411 empresas (45%); Jabonería, pinturería y plaguicidas, 307 (44%); y Productos alimenticios, 291 (127%).