Importación récord: septiembre marcó el mayor ingreso de bienes de consumo en 20 años

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las compras externas de bienes de consumo alcanzaron en septiembre su nivel más alto desde 2004.

Por
En septiembre las importaciones de bienes de consumo llegaron a u$s 1.157 millones, el nivel mensual más alto en dos décadas. El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que también reveló que entre enero y septiembre, el rubro acumuló u$s 8.376 millones, cifra sin precedentes desde que la serie comenzó a registrarse en 2004.

El monto acumulado supera en u$s 1.693 millones al récord previo, alcanzado en el mismo período de 2018. En términos porcentuales, implica un incremento del 25,3%. Además, las compras externas de bienes de consumo representan el 14,6% del total importado en 2025, 4,1 puntos por encima del mismo tramo de 2023.

El informe también registra un fenómeno transversal: más empresas se sumaron a la importación. Entre los diez principales sectores, 9.235 firmas adicionales realizaron compras externas entre enero y septiembre respecto del mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 70%.

El mayor crecimiento se dio en Productos de caucho y plástico, que incorporó 2.490 nuevas firmas (53%). Le siguieron Marroquinería, con 1.524 empresas adicionales (70%); Prendas de vestir, con 1.391 (152%); y Electrodomésticos, baterías y lámparas, con 1.069 nuevas importadoras (106%).

También se verificaron saltos en sectores tecnológicos y de insumos: Informática, electrónica y óptica sumó 411 empresas (45%); Jabonería, pinturería y plaguicidas, 307 (44%); y Productos alimenticios, 291 (127%).

En la categoría de bienes durables y de mayor valor, Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte sumaron 233 empresas (18%), mientras que el segmento Farmacéuticos incorporó 21 nuevas firmas (12%).

Según CEPA, el desempeño del año muestra una apertura sostenida del mercado y una expansión del universo importador que no tiene antecedentes recientes.

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar, afirmó L-Gante.

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 41 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
