Tras la liberación de los metrodelegados, volvieron a funcionar la mayor parte de las líneas de subte La protesta sorpresiva se originó tras la detención de tres gremialistas que intentaban levantar los molinetes. El Gobierno porteño advirtió que no iba a "aceptar extorsiones mafiosas". La mayoría de las líneas y el Premetro retomaron el servicio luego de que la Justicia liberara a los representantes gremiales. Por Agregar C5N en









Paro es en todas las líneas de subte.

Por una protesta de los metrodelegados, se llevó adelante este martes un paro en todas las líneas de subte y el Premetro. El gremio informó que comenzó la medida de fuerza debido a la detención de tres de sus representantes: Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunciaron que que tres de los empleados fueron detenidos por la Policía al momento de levantar los molinetes para dar inicio a una medida de fuerza. Las aprehensiones fueron ordenadas por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte.

Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estacion Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio. pic.twitter.com/ZcK6SAfjnh — Claudio Dellecarbonara (@Claubonara) October 20, 2026 Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, había publicado un video en X donde alertaba la situación, minutos antes de la detención suya y de un compañero. “Estamos en la estación Rosas. Son las 8 de la mañana. Estamos rodeados por la policía. Quieren llevarse detenido a uno de nuestros delegados por la orden de la fiscal”, indicó en un primer momento.

Para luego agregar: “Los trabajadores tenemos derechos a organizarnos, a protestar y a realizar medidas de fuerzas que están garantizados por la Constitución. Vamos a defender ese derecho”.

Paro de subtes y premetro: el comunicado de Emova Todas las líneas se encuentran interrumpidas por medida de fuerza gremial. — Emova - Concesionario del Subte de Buenos Aires (@Emova_arg) October 20, 2026 Paro de subtes y premetro: el comunicado de la CGT La Confederación General del Trabajo repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y aseguró: "Detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical".