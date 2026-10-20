20 de octubre de 2026 Inicio
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Tras la liberación de los metrodelegados, volvieron a funcionar la mayor parte de las líneas de subte

La protesta sorpresiva se originó tras la detención de tres gremialistas que intentaban levantar los molinetes. El Gobierno porteño advirtió que no iba a "aceptar extorsiones mafiosas". La mayoría de las líneas y el Premetro retomaron el servicio luego de que la Justicia liberara a los representantes gremiales.

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Paro es en todas las líneas de subte.

Paro es en todas las líneas de subte.

Por una protesta de los metrodelegados, se llevó adelante este martes un paro en todas las líneas de subte y el Premetro. El gremio informó que comenzó la medida de fuerza debido a la detención de tres de sus representantes: Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia.

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Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunciaron que que tres de los empleados fueron detenidos por la Policía al momento de levantar los molinetes para dar inicio a una medida de fuerza. Las aprehensiones fueron ordenadas por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte.

Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, había publicado un video en X donde alertaba la situación, minutos antes de la detención suya y de un compañero. “Estamos en la estación Rosas. Son las 8 de la mañana. Estamos rodeados por la policía. Quieren llevarse detenido a uno de nuestros delegados por la orden de la fiscal”, indicó en un primer momento.

Para luego agregar: “Los trabajadores tenemos derechos a organizarnos, a protestar y a realizar medidas de fuerzas que están garantizados por la Constitución. Vamos a defender ese derecho”.

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La Confederación General del Trabajo repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y aseguró: "Detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical".

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