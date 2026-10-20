Tras la liberación de los metrodelegados, volvieron a funcionar la mayor parte de las líneas de subte

Por una protesta de los metrodelegados, se llevó adelante este martes un paro en todas las líneas de subte y el Premetro. El gremio informó que comenzó la medida de fuerza debido a la detención de tres de sus representantes: Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia.
Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunciaron que que tres de los empleados fueron detenidos por la Policía al momento de levantar los molinetes para dar inicio a una medida de fuerza. Las aprehensiones fueron ordenadas por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte.
Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, había publicado un video en X donde alertaba la situación, minutos antes de la detención suya y de un compañero. “Estamos en la estación Rosas. Son las 8 de la mañana. Estamos rodeados por la policía. Quieren llevarse detenido a uno de nuestros delegados por la orden de la fiscal”, indicó en un primer momento.
Para luego agregar: “Los trabajadores tenemos derechos a organizarnos, a protestar y a realizar medidas de fuerzas que están garantizados por la Constitución. Vamos a defender ese derecho”.
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Paro de subtes y premetro: el comunicado de la CGT
La Confederación General del Trabajo repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y aseguró: "Detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical".