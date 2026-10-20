20 de octubre de 2026 Inicio
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Por qué no funciona el subte: la explicación del paro total en todas las líneas

De manera sorpresiva, miles de de usuarios se encontraron con los accesos cerrados al intentar viajar.

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Los metrodelegados realizan una medida de fuerza.

Los metrodelegados realizan una medida de fuerza.

De manera sorpresiva, esta mañana miles de de usuarios se encontraron con los accesos cerrados al intentar tomar el subte. La explicación: los metrodelegados decidieron realizar una medida de fuerza como medida de protesta por la detención de dos representantes, que continuará "hasta la liberación de los compañeros".

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Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncian que dos de los empleados fueron detenidos por la Policía de forma "arbitraria" al momento de levantar los molinetes. Y advirtieron que "no habrá servicio de subte hasta la liberación de los compañeros detenidos".

Por su parte, la empresa Emova informó en un comunicado que "la Justicia dispuso la detención de dos gremialistas por afectar el servicio del subte, que fue declarado esencial en junio pasado".

"Esta mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, de la línea B, un empleado de Emova perteneciente a los metrodelegados (Asociación gremial de trabajadores del subterráneo y premetro), abrió como protesta gremial una puerta de emergencia, para que los usuarios pasen sin abonar el pasaje, debido a la suspensión de otro empleado.

Ante la denuncia, "la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del gremialista que en estos momentos está resistiendo atrincherado en una oficina. Y luego ante la intervención del delegado y dirigente político de izquierda, Claudio Dellacarbonara, y de otro dirigente, Sebastián Carrizo, ordenó que los detuvieran. Fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita".

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