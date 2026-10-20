20 de octubre de 2026 Inicio
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Colectivos: el Gobierno no aumentará el boleto y pagará los subsidios adeudados en tres cuotas

Tras el encuentro de las Cámaras en la Secretaría de Transporte, se dio a conocer a través de un comunicado que no subirán las tarifas, pero tendrán las actualizaciones establecidas. Además, abonará los $40.000 millones que debe.

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El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos.

El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos.

En medio del conflicto, la Secretaría de Transporte se reunió con las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y llegaron al acuerdo del pago de los $40.000 millones adeudados por subsidios. Además, confirmaron que no moverán la tarifa de colectivos.

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El encuentro fue con representantes de las cámaras CTUBA, CTBPA, CEAP y AAETA, quienes reclamaban una actualización de los ingresos reconocidos por el Estado. Las mismas aseguraban que el boleto debía estar $2.500, pero aseguraron que no moverán el valor.

"En relación con las diferencias de recaudación reclamadas por las cámaras empresarias, la Secretaría de Transporte presentó una propuesta de regularización mediante un esquema de pago en tres cuotas. Esta alternativa busca dar una respuesta concreta a los importes reclamados, compatibilizando las necesidades financieras de las empresas con una administración responsable y ordenada de los recursos públicos. La propuesta se complementa con las mejoras en las compensaciones mensuales a partir de octubre, que permitirán incrementar los ingresos reconocidos a las prestadoras", expresó en el documento.

En tal sentido, el comunicado indicó: "La negociación que las cámaras empresarias adviertan sobre la posibilidad de restringir los servicios. Ellos señalaron que el valor del boleto y los subsidios no alcanzan para cubrir los costos de operación". Además, prometen también que el pago no va a superar los 10 días y tampoco se tocará el costo del chasis.

"Cabe recordar que, desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del transporte público pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%. En este contexto, el Gobierno Nacional continúa trabajando para mejorar las condiciones económicas de prestación del servicio sin que cada incremento de costos deba traducirse necesariamente en una nueva suba de tarifas, procurando equilibrar las necesidades operativas del sistema con el impacto económico sobre los pasajeros", cerró.

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"La gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad de la prestación", sentenciaron, y advirtieron que a partir de este lunes 19 de octubre podrían comenzar a recortar las frecuencias nocturnas de manera escalonada.

En un comunicado conjunto, las cuatro cámaras del transporte público —CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros), CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), CTPBA (Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires) y CEUTUPBA (Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires)— advirtieron sobre la grave situación financiera.

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