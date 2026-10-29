30 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

River define la formación para el Superclásico: las dudas de Ponzio para visitar a Boca

El entrenador del Millonario ajusta los últimos detalles para el cruce en La Bombonera. La recuperación de Aníbal Moreno en el medio, la disputa en el lateral izquierdo y el nueve titular centran la atención del cuerpo técnico de Núñez.

Por
Thiago Almada y compañía en el entrenamiento matutino en el Monumental.

Thiago Almada y compañía en el entrenamiento matutino en el Monumental.

@RiverPlate

River Plate se prepara para disputar una nueva edición del Superclásico frente a Boca Juniors este domingo a las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro marcará el debut de Leonardo Ponzio como DT en un choque ante el eterno rival, en un contexto donde el conjunto de Núñez necesita sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores mediante la Tabla Anual o a través de un eventual título en los playoffs del certamen local.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.
Te puede interesar:

Superclásico: se suspendió la conferencia de prensa previa a Boca vs. River

La principal preocupación del cuerpo técnico radica en la mitad de la cancha por la situación de Aníbal Moreno, quien debió ser reemplazado en el primer tiempo frente a Racing por una recaída en su dolencia lumbar. Si bien los estudios descartaron una lesión muscular, el volante entrenó de forma diferenciada durante la semana. Ante esta incógnita, el juvenil Lucas Silva asoma como la alternativa primaria para integrar el once inicial, considerando que Fausto Vera está descartado por una dolencia muscular y Mauro Arambarri permanece a la expectativa. El sector medio se completaría con Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada y Ángel Correa.

En el esquema defensivo, Ponzio analiza opciones ante la reaparición de futbolistas clave. Sobre el lateral izquierdo se aguarda la evolución de Marcos Acuña, quien arrastra una molestia en el pie izquierdo; si el "Huevo" no llega en plenitud de condiciones, Francisco Ortega continuará en la alineación. Para la zaga central, el DT ya cuenta con la vuelta de Lucas Martínez Quarta tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas, disputando el lugar con Lautaro Rivero para acompañar a Nicolás Otamendi, mientras que Gonzalo Montiel se ratifica como dueño de la banda derecha.

En el ataque también se libra una pulseada por la referencia de área entre Lucas Beltrán y Sebastián Driussi. Beltrán pica en punta para iniciar como titular tras ocupar dicho puesto en el encuentro anterior frente a la Academia. Por su parte, Driussi dejó atrás los dolores lumbares que le impidieron ingresar en el último partido y se entrenó con normalidad junto al resto del plantel, quedando a disposición del cuerpo técnico para dar pelea por el puesto.

La posible formación del Millonario frente a Boca en el Superclásico

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio

Lucas Beltrán sería el 9 titular en La Bombonera.

Lucas Beltrán sería el 9 titular en La Bombonera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enzo Fernández ratificó su deseo de regresar a River antes de retirarse.

Enzo Fernández aseguró que regresará a River antes de terminar su carrera: "Totalmente decidido"

La final se disputará el sábado 21 de noviembre.

Sorprendió: ganó todo con River y aseguró que Boca ganará la Copa Sudamericana

Las figuras de Boca y River en los partidos previos al clásico: Leandro Paredes y Ángel Correa. 

Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

Riquelme siempre reconoció la buena relación con Thiago Almada.

La categórica respuesta de Riquelme sobre la llegada de Almada a River

La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13.

Superclásico: Boca anunció cuándo se pondrán a venta las entradas para enfrentar a River

Rating Cero

Tras la liberación, la Justicia volvió a darle un botón antipánico a Homero y están citando a La Reini para volver a entregárselo.

Liberaron a Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato: su provocador mensaje

Xuxa y su hija Sasha, quien anunció que será mamá por primera vez.

La alegría de Xuxa: será abuela por primera vez y lo celebró con una tierna publicación

Los famosos tuvieron un cruce polémico en televisión.

Tras el fuerte cruce, la China Ansa le respondió a Santi Maratea: "La pasamos..."

La modelo y el futbolista tendrían fecha para pasar por el altar.

La China Suárez y Mauro Icardi planean casarse: la confesión que le hicieron a un amigo y causó revuelo

Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.

Pidió un auto por aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: "Es un bombón, el universo me lo mandó"

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante look total black y un festejo íntimo.

"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

últimas noticias

Las pymes exigen respuestas al Gobierno.

Las pymes reclamaron incentivos al consumo y advirtieron que no hay respuestas del Gobierno

Hace 12 minutos
El senado le dio media sanción al proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados.

Tras una extensa sesión, el Senado le dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental

Hace 16 minutos
El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos hasta inicios de 2027.

El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos y mantendrá el boleto sin cambios hasta enero

Hace 1 hora
Thiago Almada y compañía en el entrenamiento matutino en el Monumental.

River define la formación para el Superclásico: las dudas de Ponzio para visitar a Boca

Hace 1 hora
El mayor exchange de criptos del mundo fue hackeado y la cotización del Bitcoin se desplomó.

Alerta mundial por el hackeo a Binance: investigan un multimillonario robo cripto y se desploma el bitcoin

Hace 2 horas