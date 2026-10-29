River define la formación para el Superclásico: las dudas de Ponzio para visitar a Boca El entrenador del Millonario ajusta los últimos detalles para el cruce en La Bombonera. La recuperación de Aníbal Moreno en el medio, la disputa en el lateral izquierdo y el nueve titular centran la atención del cuerpo técnico de Núñez. Por Agregar C5N en









Thiago Almada y compañía en el entrenamiento matutino en el Monumental. @RiverPlate

River Plate se prepara para disputar una nueva edición del Superclásico frente a Boca Juniors este domingo a las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro marcará el debut de Leonardo Ponzio como DT en un choque ante el eterno rival, en un contexto donde el conjunto de Núñez necesita sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores mediante la Tabla Anual o a través de un eventual título en los playoffs del certamen local.

La principal preocupación del cuerpo técnico radica en la mitad de la cancha por la situación de Aníbal Moreno, quien debió ser reemplazado en el primer tiempo frente a Racing por una recaída en su dolencia lumbar. Si bien los estudios descartaron una lesión muscular, el volante entrenó de forma diferenciada durante la semana. Ante esta incógnita, el juvenil Lucas Silva asoma como la alternativa primaria para integrar el once inicial, considerando que Fausto Vera está descartado por una dolencia muscular y Mauro Arambarri permanece a la expectativa. El sector medio se completaría con Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada y Ángel Correa.

Monumental pic.twitter.com/RMXkQTYelj — River Plate (@RiverPlate) October 29, 2026 En el esquema defensivo, Ponzio analiza opciones ante la reaparición de futbolistas clave. Sobre el lateral izquierdo se aguarda la evolución de Marcos Acuña, quien arrastra una molestia en el pie izquierdo; si el "Huevo" no llega en plenitud de condiciones, Francisco Ortega continuará en la alineación. Para la zaga central, el DT ya cuenta con la vuelta de Lucas Martínez Quarta tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas, disputando el lugar con Lautaro Rivero para acompañar a Nicolás Otamendi, mientras que Gonzalo Montiel se ratifica como dueño de la banda derecha.

En el ataque también se libra una pulseada por la referencia de área entre Lucas Beltrán y Sebastián Driussi. Beltrán pica en punta para iniciar como titular tras ocupar dicho puesto en el encuentro anterior frente a la Academia. Por su parte, Driussi dejó atrás los dolores lumbares que le impidieron ingresar en el último partido y se entrenó con normalidad junto al resto del plantel, quedando a disposición del cuerpo técnico para dar pelea por el puesto.

La posible formación del Millonario frente a Boca en el Superclásico River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio