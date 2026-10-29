Alerta mundial por el hackeo a Binance: investigan un multimillonario robo cripto y se desploma el bitcoin La mayor plataforma de intercambio del mundo suspendió de forma temporal los retiros tras detectar transferencias sospechosas de hasta u$s5.800 millones. El mercado reaccionó con caídas de hasta el 5% en la principal criptomoneda. Por Agregar C5N en









El mayor exchange de criptos del mundo fue hackeado y la cotización del Bitcoin se desplomó.

El gigante de los activos digitales Binance inició una investigación de urgencia tras detectar un grave problema de seguridad y movimientos sospechosos por miles de millones de dólares desde sus billeteras. Como medida preventiva inmediata para proteger las cuentas, la compañía decidió suspender temporalmente las operaciones de depósito y retiro de fondos en la plataforma.

Si bien la firma aún no confirmó oficialmente el monto definitivo extraído, analistas e investigadores de tecnología blockchain estiman que las pérdidas oscilarían entre los u$s2.000 y los u$s5.800 millones. De ratificarse estas proyecciones, el hecho se consolidaría como el ataque informático y robo de criptomonedas más grande de la historia.

Frente al pánico de los usuarios, Binance emitió comunicados para llevar tranquilidad y afirmó que los fondos están a salvo, garantizando que la empresa cubrirá la totalidad de las pérdidas. Asimismo, el cofundador de la empresa, Changpeng Zhao, confirmó públicamente que las evidencias apuntan a un hackeo y destacó la colaboración de emisoras de stablecoins como Tether y Circle, que ya congelaron más de u$s2.540 millones en activos vinculados al ataque.

La incertidumbre generada por la vulnerabilidad repercutió de forma directa en la cotización de los mercados financieros. El bitcoin registró un marcado desplome de hasta un 5%, perdiendo más de u$s3.200 en 24 horas y cayendo por debajo de los u$s77.900, su cotización más baja desde el mes de septiembre.

Actualmente, los equipos especializados continúan trabajando junto con las fuerzas del orden y firmas de inteligencia digital para rastrear las direcciones en las redes de Ethereum, Bitcoin y Tron. Desde la compañía aclararon que los retiros se reanudarán una vez resuelta la falla de seguridad e instaron a los usuarios a mantenerse alerta ante posibles intentos de estafas paralelas.

La cotización de Bitcoin se desplomó tras la noticia del hackeo de Binance.